Verdediger Hannes Smolders zet bij Dessel Sport een nieuwe stap voorwaarts

Sinds enkele weken maakt Hannes Smolders deel uit van de Desselse defensie. Smolders kwam tijdens de zomerstop over van Houtvenne, waar hij midden vorig seizoen zijn opwachting had gemaakt. “Vermits mijn ambities vrij groot zijn, was de overstap naar Dessel een logische en mooie stap in de verdere ontwikkeling van mijn loopbaan. Dessel vertolkte vorig seizoen een vooraanstaande rol in eerste nationale. De voorbije weken merkte ik dat er toch een verschil is. De intensiteit ligt een stuk hoger. Het is de bedoeling om de komende weken de cohesie in de ploeg verder te ontwikkelen. Op dat vlak was de stage in het Duitse Düsseldorf meer dan een schot in de roos.”