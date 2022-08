Verdediger Dieter Vanderelst opnieuw bij Diegem Sport: “Ik keer met veel plezier terug”

Het verdedigende compartiment van de Vlaams-Brabantse tweedenationaler wordt immers geteisterd door blessureleed. Flankverdedigers Lander Van Lautem en Axel Frix kwamen tegen Kampenhout wel aan spelen toe, maar kenden door allerlei kwaaltjes een verstoorde voorbereiding. Beni Mpanzu ondergaat een operatie aan de kruisbanden en ook kapitein Cedric Mertens ligt in de lappenmand. Hij zal wellicht een maand afwezig zijn met een meniscusletsel out zijn.

“Op een bepaald moment hadden we enkel Stefan Cojocaru, Jannes Bautmans en Ilias Labiad over als verdediger”, licht coach Nico Van Nerom toe. “Gelukkig gaat het de goede kant op met Lander en Axel. Verder zijn we heel tevreden dat we met Dieter Vanderelst een oude bekende hebben binnengehaald. Hij heeft zijn waarde als centrale verdediger al bewezen. Hij wordt 35 jaar, maar staat nog messcherp. Dit is een heel goede transfer voor Diegem Sport. Over een drietal weken moet Dieter wedstrijdklaar zijn.”

Alvorens hij in 2018 bij Diegem Sport terecht kwam, voetbalde Vanderelst voor Sterrebeek en Tempo Overijse. Na twee seizoenen aan de Woluwelaan maakte hij de overstap naar eersteprovincialer Tervuren-Duisburg. “Het was in de drukke periode van de geboorte van onze tweeling (twee meisjes, Luz en Ava, red.)”, vertelt Vanderelst. “Minder trainen was wel bespreekbaar voor de club, maar door de verre verplaatsingen, zou ik te lang van huis zijn geweest. Het was mijn eigen keuze om dichterbij huis te gaan voetballen, maar ik vond het wel spijtig om Diegem te verlaten. De twee seizoenen bij Tervuren-Duisburg waren geen succes. Het eerste jaar was er de Corona en vorig seizoen verliep dramatisch (de club degradeerde naar tweede provinciale, red.). Ik had voor Nieuwjaar al beslist dat ik aan het einde van het seizoen zou stoppen met voetballen en me aan andere uitdagingen zou wagen. Ik hou van mountainbike, wilde me ook toeleggen op duatlon en triatlon en ben ingeschreven voor de “Hagelandse 101”, een wandeltocht van 101 kilometer op 2 september. Ik kreeg trouwens toestemming van Diegem om deel te nemen.”

Individueel trainingsschema

“Hoe ik dan toch terug bij Diegem terecht ben gekomen? Ik heb nog veel contacten met de kern waarvan ik destijds deel uitmaakte”, aldus Vanderelst. “Het was een heel toffe periode en we waren een heel hechte groep. Op 7 augustus ging ik kijken naar de bekermatch tegen Longlier. Ik sprak er met coach Van Nerom en die vroeg me om mee te trainen om mijn conditie te onderhouden. Ik ben daar toen niet op ingegaan, maar begin vorige week kreeg ik een bericht van de coach. Hij legde uit dat door het uitvallen van Mertens de spoeling achteraan dun was geworden en vroeg me of ik het zag zitten om terug te keren. Ik heb dan thuis overlegd want met de tweeling en onze oudste dochter van 10 jaar die danst moet er heel wat geregeld worden. Uiteindelijk heb ik dan beslist om op het aanbod in te gaan. Dinsdag trainde ik een eerste keer mee en legde ik fysieke testen af. Van fysical coach Dirk Peremans kreeg in een individueel schema. Over een kleine maand zou ik inzetbaar moeten zijn. Ik ben in ieder geval heel blij dat ik opnieuw deel mag uitmaken van deze groep. Ik keer met veel plezier terug”.