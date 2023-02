Verbijsterende eenrichtingswedstrijd tussen Antwerpen en Kalmthout: “Er was geen enkele reden om wissels door te voeren”

VolleybalDe Antwerpse volleybalvrouwen hadden wat recht te zetten tegen de buren uit Kalmthout. Het Fixit-team had in november een stuntzege behaald tegen Interfreight Brabo Antwerpen. Maar dat het zo vlot zou gaan tijdens de terugwedstrijd, had niemand verwacht. De toeschouwers zagen een verbijsterende eenrichtingswedstrijd. Er stond maar één ploeg op het veld.

“Iedereen was gemotiveerd om een goede match te spelen, over revanche wil ik niet spreken”, merkt coach Moga op. “Wij zitten in een goede periode, maar vorige week werden we - na een knappe openingsset - toch wel overklast door Asterix Avo. Ik was benieuwd naar de reactie van mijn ploeg. Ze hebben dat schitterend gedaan. Ik had geen enkele reden om wissels uit te voeren. Dat doe ik nooit, wanneer het niet nodig is. De speelsters moeten zich nuttig voelen tijdens een invalbeurt. Ik zal ze tijdens de volgende matchen waarschijnlijk meer nodig hebben.”

Nederlandse aanwinst

De nieuwe Nederlandse aanwinst van Antwerpen was er in november nog niet bij. Famke Boonstra is een 21-jarige volleybalster die nog volop studeert in de sportkunde, zeg maar sportmanagement. “De opleidingsselectie van het sportcentrum Papendal kon geen team vormen”, vertelt de 1.94 meter lange aanvalster. “Het ‘team 24' (een referentie naar de Olympische Spelen van Parijs, red.) trad niet aan in de Nederlandse competitie. Ik vroeg me af hoe ik dat laatste jaar in mijn opleiding zou afwerken. Het bleef voorlopig beperkt tot veel studeren en veel trainen.”

“Antwerpen had voordien al interesse getoond voor een overstap naar België”, informeert Famke Boonstra. “We hebben contact gehouden. Ik ben hier nu een paar weken en ik ben bijzonder goed opgevangen door het team. Natuurlijk had ik graag op het veld gestaan, maar ik volg de visie en de redenering van mijn coach. Vandaag was het geen normstelling, maar ik merk wel dat de Belgische competitie - zeker de topteams bovenaan - sterker is dan in Nederland. Ik heb nog geen beslissing genomen. In overleg met mijn manager zal ik bekijken waar ik volgend jaar zal volleyballen. Maar het bevalt me hier ondertussen uitstekend.”