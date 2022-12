Veldspeler Lucky Omeruo kwart wedstrijd in doel bij City Pirates dat wel degradatieduel bij Jong Beerschot wint (1-2): “Niet de eerste keer”

“Beerschot heeft ons verrast”, geeft Omeruo toe. “Als je die jongens een eerste keer ziet, lijkt een overwinning bijna vanzelfsprekend, maar het tegendeel is waar. Ze speelden met veel energie, zijn constant in beweging en stopten ook niet met lopen. In dat opzicht waren we niet helemaal scherp in de openingsfase, maar we herstelden ons opnieuw goed. Eerst met die gelijkmaker en ook daarna gingen we op zoek naar meer.”

Verrast

“Tot halfweg de tweede helft onze doelman werd uitgesloten. Omdat niemand gedacht had dat het nodig zou zijn, zat onze reservedoelman niet op de bank. Daarop nam ik mijn verantwoordelijkheid en ging ik in doel staan. Dat was voor mij tenslotte niet de eerste keer. In mijn tijd als profspeler stond ik al wel eens in de goal en ook bij de jeugd deed ik al wat ervaring op. Ik wist dus wel een beetje wat ik moest doen en ik denk dat mijn ploegmaats daar een beetje door verrast waren. (lacht) Ik probeerde de defensie zo goed mogelijk te sturen en veel werk kreeg ik gelukkig niet op te knappen. Of de coach mij in doel mag zetten als de schorsing van Verbist ingaat? Nee nee, laat dat maar aan Cloodts. Misschien is het beter om in het vervolg toch het risico niet meer te nemen en hem gewoon op de bank te zetten.” (lacht)

Lebbeke

De piraten deden alvast een prima zaak met de 1-2-zege, want dankzij de bijhorende 6 op 6 maken ze een sprongetje in de stand. “Dit was een belangrijke driepunter, maar de focus ligt nu al op de match tegen Lebbeke”, zegt Omeruo. “We proberen zo weinig mogelijk naar de rangschikking te kijken, maar iedereen beseft natuurlijk dat een nieuwe zege tegen een rechtstreekse concurrent van groot belang kan zijn. Als we daarin slagen, kunnen we met een goed gevoel de winterstop in.”

U23 Beerschot - City Pirates 1-2

Beerschot: Hosten, Sqalli Houssaini, Kaissi, Muyldermans, Van Himbeeck, Goossens, Oetoeghanal, Hamad Afifeh, Cloots (82' De Stobbeleir), Okyere (46' El Haddaoui), Azzaoui (66' Soenen).

City Pirates: Verbist, Cloetens, Van Den Bogerd, Ibn El Mokadem, Van Hove (46' Nascimento Borges), Omeruo, Sawaneh (76' Ugoh), Somers, Ernst (87' Van Cauwenberg), Wilms (90' Truyzelaere), Kromah.

Doelpunten: 14' Okyere (1-0), 23' Sawaneh (1-1), 79' Ibn El Mokadem (1-2)

Geel: Van Hove, Hamad Afifeh, Cloetens, Kaissi, Van Cauwenberg.

Rood: 69' Verbist (C), 79' Van Himbeeck (B). (KDMM)

