Veldrijder Bern Zimmermann sprint op de weg naar Belgische titel: “Dit is een hele grote verrassing”

De jongens geboren in 2006 zorgden voor een boeiende titelstrijd. Op zowat 25 kilometer van de streep sloegen Tristan Jannes, Yorhan Janssens en Senne Willemen de handen in elkaar. Het trio kreeg snel het gezelschap van Lomme Van den Meerssche, eerder dit seizoen winnaar van de Herman Vanspringel Diamond. De kopgroep dikte twintig kilometer van het einde aan tot negen. Matthijs De Clercq, Stan Craps, Bern Zimmermann, Matthé De Leyn en Michiel Debeaussaert sloten aan. Dit negental liep tot dertig seconden uit. Even kwam er reactie in het peloton, maar vijf kilometer van de streep hadden de leiders weer een halve minuut.

Bijzonder explosief

Crossen hoofddoel

De juiste keuze. Lomme Van den Meerssche kwam te laat, Matthé De Leyn (die uit zijn pedaal schoot) ook. Voor Zimmermann is dit de eerste overwinning op de weg. De veldrijder mag de rest van het wegseizoen in de driekleur koersen. “Twee keer zesde, voor de rest enkele plaatsen in de top vijftien, dat waren voor dit BK mijn beste uitslagen”, aldus Zimmermann. “Crossen is mijn hoofdbezigheid. Of deze titel mij doet twijfelen tussen de weg en het veld is een moeilijke vraag. Ik heb het veld en de weg altijd gecombineerd. Wellicht ga ik dat blijven doen. In de cross stap ik in september over naar de junioren. Hopelijk kan ik in deze categorie enkele mooie resultaten bij elkaar rijden.”