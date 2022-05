Veertien Pro League-matchen van Red Lions en Red Panthers in Antwerpen: Spanje is de eerste tegenstrever

Het is intussen reeds drie jaar geleden dat onze nationale hockeyploegen nog eens een hele reeks wedstrijden om de Pro League in eigen huis afwerkten. Ook in 2019 vormde het Wilrijkse Plein in Antwerpen het decor. “Het is nog wachten op het regionale stadion in Waver en tot dan vormt Antwerpen een uitstekend alternatief”, aldus Serge Pilet, CEO van de Belgische Hockey Federatie. “Dankzij het EK in 2019 en de vorige edities van de Pro League beschikken we over de automatismen om alles in Antwerpen in goede banen te leiden. Er is vooral heel veel ruimte en dat is belangrijk. Voor deze wedstrijden voorzien we een capaciteit van ongeveer 3.000 plaatsen.”