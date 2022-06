Veel volk aanwezig op eerste training KV Kortrijk: “We zullen er meteen moeten staan”

Optimistische Belhocine

Vorig seizoen leek KV Kortrijk een ticket voor de Europe play-offs te bemachtigen, maar na Nieuwjaar konden de Kerels slechts zes punten sprokkelen. T1 Karim Belhocine weet dat het beter moet, willen ze niet in de problemen komen. “We zullen er meteen moeten staan”, aldus de 44-jarige Franse Algerijn. “Iedereen weet dat het een speciaal seizoen zal worden, want normaal zullen er drie degradanten zijn. Er zullen nog heel wat transfers volgen, maar ik ben tevreden over de aanwinsten die we al konden strikken. Ze hebben een goede mentaliteit en willen altijd hun truitje nat maken. Zo’n spelers hebben we nodig.”

Nieuwe doelman

Goalie Tom Vandenberghe trok na zeven jaar de deur bij KMSK Deinze achter zich dicht. Voor de 29-jarige Vandenberghe is het zijn eerste avontuur op het hoogste niveau. “Met Marko Ilic beschikt KVK over een uitstekende doelman, maar ik heb ambitie en ben niet naar hier gekomen om drie jaar op de bank te zitten. Hij zal ook talrijke aanbiedingen hebben van andere clubs, want het is een topper. Als ik mijn niveau haal, dan denk ik dat het wel in orde moet komen. Ik vind mezelf een goede allround keeper. Ik wil ieder jaar beter worden en nu is het aan mij om mezelf te bewijzen in 1A. Het is tijd om te knallen.”