Veel Belgen bij M-Sport Ford in opener WK Rally in Monaco

Vandaag, donderdag, start in en om Monaco de 91ste editie van de Rally van Monte-Carlo, de opener van het WK Rally of WRC. Het Britse team M-Sport Ford lijkt voor de gelegenheid wel een Belgische enclave, met de Franstalige corijder Nicolas Gilsoul, maar ook de tandems Grégoire Munster-Louis Louka en Jourdan Serderidis-Fred Miclotte. De Griekse Belg ligt bovendien aan de basis van het programma van Grégoire Munster, een programma dat zeer verstandig in elkaar zit en ook uitdagingen biedt.

“Zelf rij ik tijdens de eerste helft van het seizoen de Monte-Carlo, Mexico, Italië en Kenia en daarna nog Griekenland met de Ford Puma WRC. Wij steunen uiteraard ook Grégoire en hij neemt met M-Sport deel aan het WRC2-kampioenschap. Bovendien zal hij in Zweden om ervaring op te doen, in WRC3 starten. Ik vind het ook belangrijk dat hij tijdens de wedstrijden waar hij niet start, ook aanwezig is, om ook zo binnen het team ervaring op te doen”, legt de Grieks-Belgische ondernemer uit Tienen uit. “Op het einde van het seizoen willen we hem, in functie van het verloop van het seizoen, dan ook in WRC laten starten, uiteraard met de Ford Puma WRC.”

Kleine verschillen

Grégoire Munster sluit daar uiteraard volmondig bij aan “maar dat betekent ook dat we amper in eigen land zullen rijden. Ik zal misschien de Ardennes of South Belgian als voorbereiding op de WRC2-wedstrijd in Kroatië rijden, maar meer zit er niet in, denk ik. In WRC2 is het een beetje afwachten, maar ons doel is toch om ons visitekaartje af te geven en zo sterk mogelijk te presteren.”

Ook Munster ziet dat de wedstrijd in de zuiderse Alpen van dit jaar anders zal zijn dan andere jaren: “Er zal op hier en daar wat rijm en ijzel na, weinig winters zijn. Tijdens de verkenningen op maandag lag er nog op één proef echt sneeuw, maar die sneeuw zal ondertussen ook wel al verdwenen zijn. Dat is jammer, want de ‘Monte’ heeft toch als eigenheid die wisselende weersomstandigheden. Anderzijds zal het verloop van de rally anders worden, de grote verschillen van andere jaren zullen er niet zijn en het wordt een sprint met kleine verschillen. Spanning verzekerd dus!”

Munster is Belg, maar rijdt om persoonlijke reden onder Luxemburgse licentie.