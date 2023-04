VDK Gent verliest tweede duel op rij, dus geen titel voor het team van coach Morand: “De kers op de taart ontbreekt”

volleybal tweede nationale B Coach Wim Vertenten (VKt Torhout): “We gaan top moeten zijn om finale Interfede­ra­le Beker te kunnen winnen”

Voor VKt Torhout, vicekampioen in tweede nationale B, zit het seizoen er nog niet op. Coach Wim Vertenten probeert z’n speelsters zaterdag naar winst in de Interfederale Beker te loodsen en hoopt volgende week zaterdag ook het barrageduel met Limal, tweede in de A-reeks, te winnen.