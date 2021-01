VDK Gent plaatst zich voor halve finale Belgische beker

VOETBAL EERSTE PROVINCIALE Tom Hillewaere (SC Zonnebeke) keert terug naar Eendracht Wervik: “Kans die ik niet kon laten liggen”

21:07 Spits Tom Hillewaere (31) van neo-eersteprovincialer SC Zonnebeke speelt komend seizoen voor reeksgenoot Eendracht Wervik. Hij keert terug naar de ‘Tabaksstad’. “Daar is het voor mij allemaal een beetje begonnen”, aldus Hillewaere. “Het is weliswaar een moeilijke keuze geweest. Zonnebeke is en blijft een speciale club voor me, maar het is een kans die ik niet kon laten liggen.”