VDK Gent kan de uitwedstrijd tegen een taai Antwerps team op het nippertje met succes afronden

VDK Gent is in Antwerpen door het oog van de naald gekropen. Tijdens de openingsset tegen de Antwerp Ladies brachten de Gentse volleybalsters de tegenpartij voortdurend in problemen met hun opslagen. De thuisploeg scoorde ook erg moeilijk vanuit de tegenaanval. Tijdens de tweede en de derde set moest het team van trainer-coach Stijn Morand tot tweemaal toe een verrassend grote achterstand goedmaken. Uiteindelijk won de Gentse ploeg deze confrontatie, maar het kostte verbazend veel moeite.

De drie punten zijn binnen, dat is het voornaamste. VDK blijft na deze overwinning netjes aan de leiding van de Liga A. Maar na het verlies van de bekerwedstrijd vorige week tegen Asterix Avo, lijkt het of de Gentse formatie minder fris uit de winterstop is gekomen. “Dit is onze derde match op zes dagen tijd”, merkt Stijn Morand op. “Er is ook de examenperiode en er is Sarah Cools aan de overkant. Onwaarschijnlijk wat zij presteerde. Ze bleef maar scoren vanuit het midden, vanuit de hoeken en vanuit het achterveld (Cools haalde dertig punten, red.). Zij is met voorsprong de meest veelzijdige speelster van de competitie.”

Ervaring geeft de doorslag

“Ik ben zeer trots dat mijn team erin geslaagd is om zich telkens weer in de wedstrijd te knokken”, klinkt de Gentse trainer-coach opgelucht. “De winterbreak heeft ons inderdaad geen deugd gedaan. Met Janne Devos kwam er terug enthousiasme in de ploeg. Dankzij de ‘métier’ van onze speelsters heeft dat ons erdoor getrokken.”

“Het had inderdaad 2-1 kunnen zijn, uiteindelijk werd het 0-3", vult aanvalster Laure Flament aan. “Onze opslagdruk viel weg in de twee laatste sets. Wanneer onze receptie ook niet komt zoals het moet, dan vallen onze eerste tempo’s weg en dan worden wij als hoekaanvallers overbelast. Op dat moment moet je rustig blijven en met onze ervaring hebben we dat ook gedaan. We vonden ons basisniveau net op tijd terug. We zitten duidelijk niet meer op onze roze wolk, waar we - dankzij uitstekende uitslagen - in het eerste deel van de competitie wel zaten. Gelukkig hebben we volgend weekend vrij en kunnen we ons degelijk voorbereiden op de tweede halve finale tegen Asterix Avo.”