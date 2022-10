VDK Gent en Eline Van Elsen winnen de Supercup na een sensationele wedstrijd: “Deze groep helpt elkaar voortdurend”

Opluchting en vreugde overheersten bij de speelsters van VDK Gent na het laatste fluitsignaal. Er waren redenen genoeg voor de opgetogenheid bij het team van coach Morand. Er was de 2-0-voorsprong, met krachtdadig volleybal bijeen gemept. Gent durfde de imponerende power gebruiken tegen de bekerwinnaars van Oudegem. Toch werd een ruime voorsprong uit handen gegeven. De wilskrachtige tegenstanders van Oudegem forceerden een vijfde set. In de tiebreak stond VDK opnieuw tegenover een 11-13-achterstand. Maar dan werd wilskrachtig en vooral foutloos de 19-17 bereikt. Geen enkele thriller op televisie of in de bioscoop kan voor zoveel spanning zorgen. Dit was topsport in zijn heerlijk zuiverste vorm.

Vertrouwen

Eline Van Elsen is de nieuwe aanvalster bij VDK Gent. Sterk gestart, twijfel zaaiend met haar bomopslagen, maar dan toch even in een dipje. “We moesten in de derde en de vierde set naar oplossingen zoeken”, glundert de 18-jarige volleybalster. “Dat lukte niet altijd. Maar deze groep helpt elkaar voortdurend. We toonden verbazend veel veerkracht en weerbaarheid. We haalden het op het allerlaatste nippertje.”

“Ik denk dat het vertrouwen gegroeid is na onze laatste twee sets tijdens de terugwedstrijd van de Champions League in Hongarije”, verklaart Eline Van Elsen. “Tijdens de eerste set kregen we nog kletsen rond onze oren van het sterke Boedapest. Maar daarna hebben we getoond wat VDK Gent allemaal kan. Dat hebben we meegenomen naar deze krachtmeting. Ik voel me erg goed in Gent en wanneer je dan een prijs kan pakken, voelt dat fantastisch aan. Ik won reeds de titel en de beker, maar nog nooit de Supercup. Dat is toch zalig”, roept Eline Van Elsen nog snel vooraleer zij zich in het feestgewoel stort.

