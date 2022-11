VC Zevergem is periodekampioen in 4B: “Groep heeft meer honger dan vorig seizoen”

VC Zevergem Sportief wist zondagnamiddag waar het aan toe was. Niet verliezen bij Machelen betekende zekerheid over de periodetitel. Met een duidelijke 1-5-zege lieten de mannen van Wouter Bogaert er geen twijfel over bestaan. “We hebben de match goed aangepakt”, blikt de coach terug. “Zonder ze te onderschatten, hebben we de wedstrijd meteen naar onze hand gezet.”

Begonnen met één op zes

Opmerkelijk is dat de race naar de periodetitel pas op de derde speeldag begon. Na een moeizame één op zes won Zevergem ineens acht wedstrijden op rij. “Er was nog wat twijfel in het begin van het seizoen. We speelden 3-3-gelijk tegen Ooidonck Leerne en verloren met 2-3 van HT Zwijnaarde B, maar hadden daar ook gerust kunnen winnen.”

“Na die twee matchen pasten we ons systeem aan. We vonden defensieve stabiliteit en werden ook aanvallend sterker. We groeiden en maakten pas een paar weken geleden een doel van de periodetitel. Die eerste plaats leeft en ze willen meer, maar het is nog te vroeg om grote woorden te gebruiken.”

“Vorig jaar ging de heenronde de mist in en moesten we vanuit de middenmoot nog klimmen om de eindronde te halen, wat een ontgoocheling werd. Nu kijken we niet te ver vooruit. Ik voel wel aan mijn spelers dat ze meer honger hebben dan vorig seizoen.”

Loodzwaar tweeluik

De komende duels zullen veel duidelijkheid brengen over de waardeverhoudingen in de reeks. Zevergem neemt het achtereenvolgens op tegen Sparta Petegem B en KVV Windeke, respectievelijk derde en tweede in de stand. “We willen doorgaan op ons elan. Vier op zes zou mooi zijn, maar we weten dat dit twee loodzware wedstrijden worden.”

“Het is niet omdat we 24 op 24 hebben, dat we onszelf moeten overschatten. Vorige week kregen we het nog moeilijk tegen Vinkt B, de voorlaatste in de stand. Dat betekent dat we altijd top moeten zijn, want er zijn nog goeie ploegen.”

“Windeke en Nokere-Kruishoutem B zakten uit derde, Ooidonck is sterk en Petegem B heeft veel talent. Op zijn sterkst is VV9000 intrinsiek de beste ploeg. Daarom blijf ik realistisch. Gewoon beter doen dan vorig seizoen is het doel. Dat betekent top drie en momenteel zitten we op schema.”

Lees ook: meer provinciaal voetbal