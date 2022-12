VC Oudegem en Fien Callens grijpen koppositie in de vrouwenliga: “In België kan een achterstand overbrugd worden, internationaal is dat amper mogelijk”

VolleybalHet was een rare week voor VC. Oudegem. Donderdag werden de speelsters in Spanje krachtig afgestopt door Socuellamos in de CEV Cup en moesten ze een forse 3-0 nederlaag incasseren. Zaterdag volgde het herstel in Antwerpen en kijk, het team van Fien Calles staat na de 1-3 winst plotseling aan de leiding van de Belgische competitie. Geen dubbel gevoel bij Oudegem, maar wel een realistisch kijk op de internationale evolutie in deze sport.

“De zware cijfers doen iets anders vermoeden”, blikt coach Callens even terug op de krachtmeting in Spanje. “Maar eigenlijk hebben we vorige donderdag goed meegespeeld. We konden echter de lange rally’s niet afwerken. Socuellamos deed dat wel. Zij scoorden constant aan een erg hoog percentage. Hun foutenlast lag bovendien bijzonder laag. In België zijn er geen ploegen met zo’n vergevorderde efficiëntie.”

Foutenlast

“Hetzelfde kwamen we zaterdag tegen in de Antwerpse sportarena”, weet de trainer-coach van Oudegem. “Het verschil met de nationale en de internationale competitie is dat de foutenlast bij ons in de Liga telkens terugkeert. Tijdens de eerste set zette de Antwerpse ploeg ons goed vast. Knap van hen. Wij herstelden ons erg mooi in de volgende sets, maar we misten onze start in set 4. We moesten constant achtervolgen. Internationaal is een achterstand van drie-vier punten moeilijk te overbruggen. In België kan dat wel, de oorzaak ligt bij het aantal fouten.”

“We kijken echt uit naar de terugwedstrijd voor de CEV Cup, volgende donderdag in de sporthal van Sint Gillis Dendermonde”, voorspelt Fien Callens. “We weten na onze confrontatie van vorige week waar we voor staan. Ik verwacht dat we meer zullen tonen. Ondertussen staan we op de eerste plaats in de Liga. We gaan daar nog geen grote conclusies aan vastknopen. Want we moeten nog naar Charleroi en naar Beveren. Eigenlijk is zo’n pittig scenario geweldig, want we hebben nood aan een sterke competitie.”

“De wedstrijd in Antwerpen maakte duidelijk dat we een brede kern hebben”, stelt coach Callens vast. “De concurrentie wordt groter. Het is voor heel de ploeg erg bevorderlijk dat we alle speelsters vertrouwen kunnen geven.”