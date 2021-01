VC Ardooie is al volop bezig met volgend seizoen voor te bereiden: “Op termijn een stevige tweedeprovincialer worden”

Voetbal Tweede provinciale ADe kansen op een herstart van de competitie in de amateurreeksen worden dag na dag kleiner waardoor heel wat van onze provinciale clubs al ruimschoots de tijd hadden om volgend seizoen voor te bereiden. Ook bij kersvers tweedeprovincialer VC Ardooie is het huiswerk al goed gevorderd.

“In eerste instantie legden we ons trainerstrio voor volgend seizoen vast”, weet de 29-jarige Dieter Devos, aan zijn tweede seizoen als sportief manager bij VC Ardooie bezig. “Filip Comptaert blijft als hoofdtrainer ook volgend seizoen aan boord en zal kunnen blijven rekenen op de steun van T2 Peter Yde en keeperstrainer Thijs Van Hauwaert. Voorts ondertekenden ook de kernspelers, die we wilden behouden, al een nieuwe verbintenis naar de volgende campagne toe. De fundamenten worden dus behouden en nu is het uitkijken om wat extra versterking binnen te halen.”

Nieuwkomers

“We willen naar volgend seizoen toe onze kern wel wat afslanken”, gaat Devos gedreven voort. “Van 24 kernspelers en 3 keepers gaan we naar achttien spelers en drie doelmannen. Momenteel loopt wel alles gesmeerd, want we kunnen nu al vier nieuwkomers meegeven. Gauthier Schelstraete is een talentvolle doelman die overkomt van SV Oostkamp en Vadim Vanneste is een linksvoetige verdediger, die nu actief is bij de B-kern van SK Deinze. Voorts kunnen we nu al de komst van Lennart Kerkhof van VK Dadizele en de jonge Rémi Lievens van Mandel United B bekendmaken.”

Vrees voor competitiestop

Voor VC Ardooie had dit seizoen een uniek jaar moeten worden. Na negentien jaar in derde provinciale kon de club na de vorige competitie immers weer een plaats in tweede provinciale afdwingen. “We waren met een vier op twaalf niet zo denderend van start gegaan, maar we misten op dat moment wel onze twee spitsen Vackier en Knockaert”, stelt Devos. “Wellicht zal die seizoenstart een maat voor niets zijn, want ik vrees dat de competitie straks stopgezet wordt.”

“Uiteraard zouden we liever voort spelen, maar als de kantines niet open mogen, lijkt een annulering van de competitie een meer dan logische beslissing. Wellicht zullen we onze focus op volgend seizoen moeten richten”, besluit Devos. “De ambities van VC Ardooie zijn duidelijk: op termijn een stevige tweedeprovincialer worden en elk jaar enkele jeugdspelers naar het eerste elftal laten doorstromen.”