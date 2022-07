Vanhaezebrouck (AA Gent) gaf jongeren kansen tegen Midtjylland: “Maak me geen zorgen over de kern”

“De jongens die er waren én de jongeren hebben het goed gedaan. Chapeau voor hen. Ik moet ook het publiek een pluim geven”, aldus de coach van AA Gent, die zijn ploeg toch niet al te scherp zag beginnen aan de wedstrijd. “De eerste helft was heel matig, dat heb ik ook tegen de spelers gezegd. We moesten iets meer brengen in de tweede helft, want ondanks alle afwezigen stond er wel degelijk spelersmateriaal op het veld. We waren te traag, te loom en ondergingen het spel te veel.”

Na de rust liep het beter. “Ze zijn veel beter uit de kleedkamer gekomen, met een heel andere manier om die match te benaderen. Ze wisten dat het publiek hier niet naartoe gekomen was om in slaap te vallen. De mensen willen wel iets zien. We scoorden vroeg en het publiek heeft zich erachter gezet. Het is goed dat de spelers, ondanks de zware benen, de aanwezige supporters toch nog wat konden laten zien. Al bij al ben ik tevreden. Had je me geïnterviewd bij de rust, had je een hele andere uitleg gekregen.”