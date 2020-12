Vanderhaeghe met gemengde gevoelens na draw van KV Kortrijk in Charleroi: “Als je niet scoort, win je niet”

voetbalKV Kortrijk verdiende drie punten, maar moest de nachtelijke terugreis ondernemen met maar één punt in de koffer. Dat had het uitsluitend aan zichzelf te wijten, want niemand deed wat met de aangereikte doelkansen. “Als je niet scoort, moet je tevreden zijn met een punt”, filosofeerde Yves Vanderhaeghe.

In vergelijking met brulaap Karim Belhocine was Vanderhaeghe maandagavond op Mambourg een koorknaap. “Wat die allemaal mocht zeggen tegen de vierde scheids, terwijl ik in Waregem eraf moest omdat ik alleen maar vroeg of de ref de verloren tijd zou bijtellen”, constateerde de Kortrijkse coach.

In het kille maar vooral stille stadion was het luidruchtige optreden van de ex-KVK-coach na afloop alom onderwerp van gesprek. Julien De Sart had het ook meegemaakt: “Het is lastig voetballen voor ons, maar dat zeggen ook zijn eigen spelers.”

Andere conclusies

Yves Vanderhaeghe maakte andere conclusies: “We speelden een goede, volwassen wedstrijd,” zei hij. “Onze eerste helft was voetbaltechnisch uitstekend. We speelden ook uitstekend tussen de lijnen en hielden hen constant uit onze zestien. Helaas namen we voorin niet de juiste beslissingen om het af te maken. Hannes had bij voorbeeld de bal moeten controleren en binnentrappen in plaats van simpel te koppen.”

Toen het in de tweede helft lastiger werd, brachten de invallers weinig bij. “Selemani was te individualistisch. Hij wou zich te veel tonen. Dat moet eruit. Makarenko deed het wel goed, al nam hij voor de backlijn toch even een onnodig risico.”

Vanderhaeghe zei niets over zijn derde invaller Stojanovic en dat was maar best ook.

KVK blijft worstelen met een gebrek aan efficiëntie en dat zal ongetwijfeld duren tot het een scorende spits in huis heeft. Gueye is een woelwater die stilaan beter wordt, maar geen goalgetter. Mboyo is dat wel, maar hij komt haast nooit in stelling in de buurt van het doel. Bovendien lijken de pionnen in het offensieve luik van het team nog altijd niet goed op elkaar afgestemd.

Cruciaal tegen OHL

Neem alleen nog maar de wedstrijden tegen Zulte Waregem, Beerschot en Charleroi, en maak van de drie draws een paar overwinningen, en je ziet KV Kortrijk anders royaal binnen de eerste acht staan in de rangschikking. Nu blijft het hijgen om dat gezelschap bij te halen. Zaterdag is OHL op bezoek. Het is misschien wel de laatste kans om de kloof met de top acht dicht te rijden. Daarna wordt het vóór de winterstop punten sprokkelen tegen Genk, Standard en Gent.