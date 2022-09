Van titelpretendent RWDM mag je verwachten dat het niet tevreden is met punt tegen jeugd van Anderlecht

autosport Eerste punten voor Amaury Cordeel in Formula 2

In Zandvoort stond dit weekend niet enkel de Nederlandse GP F1 op de kalender, maar ook de op twee na laatste meeting van het internationale Formula 2 kampioenschap. In de wachtkamer van de F1 zien we dit seizoen ook een landgenoot in de persoon van Amaury Cordeel. Cordeel kende tot dusver geen makkelijk seizoen, liet wel regelmatig zien dat hij talent heeft, maar de resultaten volgden niet. In Zandvoort tekende de twintigjarige piloot uit Temse echter voor een twaalfde en een zesde plaats, meteen goed voor zijn eerste punten in het hoogstaande eenzitterkampioenschap waar de wereldkampioenen F1 van morgen in racen.

15:02