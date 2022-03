Van Moer Logistics versterkt zich met de komst van tweevoudig Belgisch pistekampioen Inias Leten

Voorzitter Erwin Boeye gaf eerder al aan dat de juniores van Van Moer Logistics een mooi programma kunnen afwerken. “In die categorie moeten we inderdaad keuzes maken wat kalender betreft. Gelukkig beschikken we over een sterke lichting die zeker voor mooie uitslagen moet kunnen zorgen. De komst van Inias Leten is zeker een meerwaarde voor de ploeg.”

Nieuwe lei

Inias Leten wordt bij Van Moer Logistics herenigd met zijn maatje Jasper Bertels. “Ik ken Jasper inderdaad al een tijdje. Deze winter werden we samen Belgisch kampioen ploegkoers. Daarnaast werd ik ook Belgisch kampioen puntenkoers. Het waren twee hoogtepunten. Ik hoopte op één titel, het werden er twee. Die uitslagen op de piste waren een opsteker na een minder geslaagd wegseizoen. Ik zat vorig jaar bij Onder Ons Parike. Om de een of andere reden had ik het gevoel dat ik daar geen kansen meer reed. De reden ken ik niet. Ik werd slechts twee keer geselecteerd voor een interclub, twee keer had ik ook pech. Ik wil bij Van Moer Logistics met een propere lei kunnen herbeginnen.”

Voorbeelden

Op de ploegvoorstelling van Van Moer Logistics hoorde Inias Leten de verhalen van Brent Van Moer en Sasha Weemaes. Beiden kenden hun opleiding bij de ploeg en maakten het nadien in het profpeloton. Een voorbeeld? Inias Leten blijft bescheiden. “Ik weet nog niet goed wat ik de komende weken mag verwachten. In februari trok ik met de ploeg op stage naar het Spaanse Cambrils. Nadien werkte ik de kermiskoers in Vollezele af. Dat was op een zwaar parcours en na een zware stageweek. De komende weken richt ik me nog even op de kermiskoersen. In die kermiskoersen wil ik meestrijden met de top tien. In de internationale koersen wil ik vlot kunnen uitrijden. Waar ik mijn eerste grote koers zal rijden, weet ik nog niet. Bij Van Moer Logistics moet een selectie afgedwongen worden, want de kern is ruim.”