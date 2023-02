Van Moer Logistics Cycling Team zorgt ook in 2023 voor opleiding van 140 jonge wielertalenten

De organisatie van een grote wielerploeg vraagt heel wat werk. Toch kijkt voorzitter Erwin Boeye tevreden en met vertrouwen naar de nabije toekomst. “Aan de begeleiding en onze werkwijze is niet veel veranderd. We proberen uiteraard voort te perfectioneren, maar wat goed is, moet niet veranderd worden. Met Van Havere Bouwmachines kregen we er een extra sponsor bij. Met dat bijkomende budget konden we bijvoorbeeld extra sportmateriaal aankopen. Ook in 2023 zullen we actief zijn in alle jeugdreeksen, zowel bij de meisjes als bij de jongens.”

Nieuwelingen en juniores

Gezien de jonge leeftijd is de sterkte van de nieuwelingen inschatten niet zo gemakkelijk. Toch ziet Erwin Boeye al enkele lichtpunten. “Het is uiteraard nog allemaal erg pril om nu al grote uitspraken te doen, maar ik merkte dat jongens als Toon De Zutter, Senne Brys, Toon De Lee of Witse Bertels een goede winter hebben gehad. Bij de juniores kon Matijs Van Strijthem mooie resultaten voorleggen op de piste. Ook Yaxano Smet en Louis Weyts lijken voort te bevestigen.”

“Ik stel ook vast dat we nu al onze selectie op zak hebben voor de Pévèle Classic in Frankrijk. De beste twee ploegen van de beker van België van vorig jaar kregen startrecht. Daar zijn we dus bij. De juniores zullen dit seizoen de opnieuw de beker van België en de Topcompetitie afwerken. Hun kalender zit propvol. We werken een dubbel programma af, soms zelfs een drievoudig. Dat wordt soms puzzelen. Senne De Buck en Jasper Bertels verlieten de ploeg, dit omdat we nu eenmaal geen beloften hebben. Het is fijn om te zien dat die jongens het goed blijven doen in de oudere leeftijdscategorie.”

Plafond?

Met 140 renners behoort het Van Moer Logistics Cycling Team tot de grote spelers in ons land. Is er een plafond? Erwin Boeye nuanceert. “Sportief zijn er geen problemen. We kunnen vlot tot 150 renners aan. Administratief is het wel een hele klus om alles correct en tijdig in orde te krijgen. Op dat vlak stuiten we soms wel op onze limieten. Het zorgen voor vergunningen, de inschrijvingen voor de koersen, het uittekenen van programma’s, … het is iets waar we dagelijks mee bezig zijn. Onze juniores vertrekken volgende week op stage naar Spanje. De nieuwelingen hebben een stageweekend in Waregem. Het vraagt allemaal veel werk om alles rond te krijgen. Het is natuurlijk leuk om te zien dat inspanningen ook renderen.”

Volledig scherm Erwin Boeye stelt dat de administratie van de ploeg een dagelijkse bezigheid is. © EVL

De renners

Juniores: Siebren Antheunis, Milo Beernaert, Storm Berton, Siebe De Backer, Lander De Baer, Lars De Belie, Seppe De Vois, Brent Deltombe, Simon Depraetere, Milan Heytens, Jules Kiefer, Sean Leicher, Teis Luiten, Robbe Maris, Jochen Meessens, Arne Mettepenningen, Lowiek Misseeuw, Malte Nelis, Yaxano Smet, Jaan Sterk, Thor Stuer, Niels Van Camp, Daan Van De Gehuchte, Niels Vanlancker, Mats Van Lierop, Lennert Van Lommel, Mout Van Peteghem, Kjell Van Sander, Matijs Van Strijthem, Lennert Van Wiele, Jarne Verbruggen, Ward Vercauteren, Jenthe Verstraete, Louis Weyts, (begeleiders: Kenny Desaever, Lennert Van De Voorde, Jonas Van Hecke, Luc Van Eynde, Damien Lagae, Seppe Heyneman).

Meisjes juniores en nieuwelingen: Lova Dierick, Zita Geyssens, Bo Van De Vijver, Noa Van Loock, Gitte Vlyminck (nieuwelingen), Dina Boels, Anna Bruneel, Katrijn De Ceulaer, Mette Debruyne, Michelle Dheedene, Esmee De Rijk, Hélène Hesters, Britt Huybrechts, Stiene maes, Paulien Naessens, Lenke Sas, Liene Van Eynde, (begeleiders: Wesley Van Eynde, Tom Hesters, Catherine Wernimont, Brent Van Ballenberghe).

Nieuwelingen: Mathis Apers, Witse Bertels, Senne Brys, Staf De Cock, Loic De Jonghe, Toon De Lee, Nathan De Rudder, Jens De Smedt, Sune De Valck, Rune De Zutter, Toon De Zutter, Stan Goossens, Zjef Goossens, Jelle Heyns, Liam Kiekens, Lander Maes, Matteo Poppe, Robbe Perdaen, Finn Raemdonck, Cis Thys, Evert Van Damme, Cedric Van Gysel, Tiebe Van Leeuwen, Wies Van Moer, Tygo Van Osselaer, Jari Van Raemdonck, Andres Weiker, (begeleiders: Erwin Boeye, Edwin De Saegher, Charles Verheggen, Geert Hendrikx, Jean Paul Reunis, Luc Swartele, Geoffrey De Smet, Bjorn Van Bergen).

Aspiranten: Bas Colin, Rune De Backer, Bram De Bock, Wannes De Breucker, Karsten De Cock, Lukas De Maeyer, Mauro De Maeyer, Zyan De Saegher, Yarne De Tollenaere, Dries De Zutter, Firre Dekkers, Aiko Desaever, Rik Goossens, Rhune Heyns, Sies Inghels, Seppe Loquet, Hannes Maes, Otto Maes, Milan Marghem, Willem Maris, Julot Monteyne, Leandro Oeyen, Lise Reyniers, Tuur Seghers, Wout Van Hoyweghen, Jef Van Hemelrijck, Ferre Van Impe, Nathan Van Moer, Robbe Van Rooy, Brecht Van Snick, Niels Van Snick, Tibo Vandermeulen, Viktor Vanhoute, Jules Vydts, (begeleiders: Marc Boeye, Willy De Waele, Kristoff Heyns, Koen Maris, Rudi Smets, Diego Van Hoyweghen, Filip Weemaes, Rune Maris).

Miniemen: Jurre Baert, Vince Boel, Mathis Buytaert, Daan Caenepeel, Bent Janssens, Stan Lardon, Fiene Loquet, Arne Raes, Jonas Segers, Jesse Tireur, Arne Van Der Vloet, Arthur Vydt, Oskar Weemaes, (begeleiders: Marc Boeye, Willy De Waele, Kristoff Heyns, Koen Maris, Ridi Smets, Diego Van Hoyweghen, Filip Weemaes, Rune Maris).

Omkadering

Trainers en sportartsen: Chresten De Waele, Jeroen Verheyen, Bart De Backer, Rudi Smet, Jonas Van Hecke, Thomas Van Hauwermeiren, Jeroen Schippers, Frederik De Zutter, Lennert Van De Voorde, Catherine Wernimont, Michiel Saelemans, Jettie Tempels, Alexander De Keersmaecker.

Beheerraad: Erwin Boeye (voorzitter), Willy De Waele (secretaris), Edwin De Saegher (penningmeester), Luc Van Eynde, Bjorn Van Berghen, Charles Verheggen, Wesley Van Eynde (raadsleden).

Volledig scherm De ploeg kan rekenen op een pak medewerkers. © RV

