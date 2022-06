Van Moer Logistics Cycling Team huldigt Belgisch kampioene Hélène Hesters: “Mooi uithangbord voor onze damesploeg”

Wielrennen dames junioresTwee weken geleden werd Hélène Hesters als eerstejaars Belgisch kampioen op de weg bij de juniores. In Moorslede hield ze net voldoende voorsprong over om een jaar lang de Belgische tricolore trui te mogen dragen. Deze week mocht ze van de ploegleiding de wedstrijdtrui in ontvangst nemen die ze de komende twaalf maanden zal dragen.

Voorzitter Erwin Boeye is fier op het nieuwste succes van de ploeg. De Belgische titel van Hélène Hesters komt gelegen. “Twee jaar geleden had Hélène Hesters bij wijze van spreken nog nooit op een fiets gezeten. Ze kwam uit de turnwereld. Op hetzelfde moment hebben wij onze dameswerking echt gestalte gegeven. We zijn fier op haar. Ze is een mooi uithangbord voor onze damesploeg. We zouden het dan ook fijn vinden indien ze bij ons zou kunnen blijven tot ze eventueel prof kan worden. We geloven in elk geval in haar capaciteiten.”

Geef niet op

Hoofdsponsor Jo Van Moer trad zijn voorzitter bij en wees op het belang van het doorzettingsvermogen in de sport. “Ik kan Hélène enkel aanraden om te blijven vechten voor wat ze waard is. In het verleden heeft ze al bewezen dat ze dit kan. Zelf heb ik mijn huis zien afbranden en moest ik helemaal herbeginnen. Het kwam allemaal goed. Mijn zoon Brent (profrenner bij Lotto-Soudal, red.) mocht vorig jaar naar de Olympische Spelen. Kort voor de afreis brak hij zijn heup. Geen Spelen, geen Parijs-Roubaix. Toch kwam het ook voor hem goed. Wie in de koers doorzet, kan heel ver geraken.”

Nieuwe wereld

Hélène Hesters zelf geniet van haar pasverworven Belgische titel. “Aan de finish hield ik slechts twee seconden voorsprong over, maar het was voldoende om een nieuwe wereld te zien opengaan. Intussen heb ik al in Boezinge en De Pinte gekoerst. Het was opvallend hoeveel reacties ik kreeg. In de koers zelf kon ik onmiddellijk ervaren dat je als Belgisch kampioene anders bekeken wordt. Het is natuurlijk dubbel, maar ik neem er de keerzijde van de medaille graag bij. Ik studeer aan de Topsportschool in Gent. Mijn medeleerlingen hebben uiteraard van nabij meegeleefd. Ook de leerkrachten volgen mijn prestaties op de voet. Het geeft allemaal wel een extra boost.”

