Van Moer Cycling Team krijgt gouden label van wielerbond

Wielrennen Oost-VlaanderenCycling Vlaanderen heeft het Van Moer Cycling Team beloond met het gouden wiel. Dat is een kwaliteitslabel dat na een grondige doorlichting uitgereikt wordt aan de clubs die een goede jeugdwerking kunnen voorleggen. Het is reeds de zesde keer dat het clubbestuur deze onderscheiding in ontvangst mocht nemen.

Bestuurder Erwin Boeye stelt dat men een aan een aantal voorwaarden moet voldoen om het gouden label te krijgen. “Jeugdwerking vereist een continue opvolging. Per schijf van 25 renners moet men een gediplomeerde trainer hebben. Op het vlak van gediplomeerde begeleiders hebben we een tandje moeten bijsteken en ook het komende seizoen zullen we moeten opletten. Ondanks de coronapandemie blijft ons ledenaantal toenemen. Ik denk dat renners als Van Aert en Van der Poel onbewust bijdragen tot de populariteit van de wielersport. We hebben renners in alle categorieën en hebben om de drie maand een algemene vergadering met de ouders. Het gouden wiel is voor ons een beloning voor de vele inspanningen.”

Trainingen

Erwin Boeye stelt dat alle ploegen opnieuw trainen. Dat gebeurt coronaproof. “Er komt heel wat bij kijken om trainingen veilig te laten doorgaan. Op woensdag wordt een parcours door de trainers uitgestippeld op Garmin. Die file wordt dan doorgestuurd naar de renners. Zij lezen die dan op hun beurt in op hun Garmin. In het weekend spreken we dan af op een locatie. Zaterdag kwamen de nieuwelingen bijeen in Beveren, de junioren in Belsele. De briefing duurt amper twee minuten en in groepjes van vier. Er worden volgwagens voorzien. Alle drinkbussen zijn persoonlijk en hygiënisch in orde. De begeleiders dragen altijd mondmaskers. Ook het uitdelen van de kledij is een heel karwei. In samenspraak met de gemeente Beveren verliep alles keurig.”

Mentaal lastig

Op dit moment kan Erwin Boeye zijn renners nog geen koersperspectief bieden. “Hopelijk kunnen we in april min of meer normaal aan de slag. Ik merk dat het mentaal lastig is voor de jongeren. Ze kunnen zich niet bewijzen op de fiets. Ondanks het beperkt aantal koersen stel ik vast dat we meer gevraagd worden. Recent kregen we uitnodigingen om in Oostenrijk en Zwitserland in topkoersen aan de slag te gaan.”