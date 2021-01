Van der Poel en Alvarado triomferen in Flandriencross Hamme

VeldrijdenDe Flandriencross in Hamme heeft twee verwachte winnaars opgeleverd. Mathieu van der Poel moest tot het uiterste gaan om een opzittende Wout Van Aert af te houden. Bij de dames was het heel wat minder spannend. Ceylin Alvardo zag een knappe solo bekroond met winst. Beiden zijn klaar voor het komende wereldkampioenschap in Oostende.

Vooraf werd Mathieu van der Poel getipt als topfavoriet voor de winst in de Flandriencross. De Nederlandse wereldkampioen was op de afspraak. “Het parcours in Hamme ligt me gewoon. Het is al de vijfde keer dat ik hier op het hoogste schavot mag plaatsnemen. Toch had ik niet de allerbeste dag. Vrij vroeg in de wedstrijd kon ik een kloof slaan, maar Van Aert zat me op de hielen. In de slotfase kwam hij zelfs naderbij.”

Nederland boven

Bij de dames waren onze noorderburen andermaal aan het feest. Wereldkampioene Ceylin Alvarado haalde het voor vier landgenotes. Denise Betsema werd tweede voor Manon Bakker, Lucinda Brand en Fem Van Empel. Sanne Cant was met een zesde plaats de beste landgenote. Alvarado was opgelucht. “Ik was niet van plan om zo vroeg aan te vallen, maar profiteerde van foutjes van Brand en Betsema. Op het einde verzuurden de benen helemaal. De winst geeft me wel vertrouwen voor het komende WK.”

Thuisrijdster

Doordat het aantal crossen en deelnemers in Hamme omwille van corona beperkt was, bleef het aantal crossers uit de nabije omgeving dit jaar beperkt tot Meg De Bruyne. Als inwoonster van de gemeente reed ze wel een heuse thuiswedstrijd. Hoe blikt ze terug op haar vierendertigste plaats? “Ik heb een dubbel gevoel. Op zich zegt het resultaat natuurlijk niet veel. Anderzijds moet ik tevreden zijn. In de aanloop naar de Flandriencross toe heb ik twee dagen in mijn bed gestoken met maag en darmproblemen. De dokter werd er bijgehaald. Een ideale voorbereiding kon je dit natuurlijk niet noemen. Even was er twijfel om te starten, maar de wil om in eigen dorp te crossen was te groot. Op het einde van de wedstrijd voelde ik de benen wel stilaan leeglopen. Abnormaal was dat niet. Het was toch fijn om in de eigen streek te kunnen strijden, al was het wel raar zonder publiek.”