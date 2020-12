Van corona herstelde Mechelaar Sabir Bougrine (ex-Lierse) strijdt voor titel in Azerbeidjan met Neftchi Bakoe: “Europa League is ons hoofddoel”

Bougrine kreeg zijn jeugdopleiding bij KGR Katelijne waar hij op 9-jarige leeftijd werd weggeplukt door KV Mechelen. Na drie jaar bij Malinwa ging het naar de JMG Academie om op 18-jarige leeftijd door te breken als titularis bij Lierse. “Dat waren de mooiste jaren in mijn carrière tot dusver”, aldus de inmiddels 24-jarige middenvelder. “Ik speelde er bijna alles en ook in het tweede jaar stond ik veelal in de basis, al was ik wel een tijdje out met een armbreuk. Maar in mijn derde seizoen, na het ontslag van Fred Vanderbiest, verdween ik uit de ploeg en groeiden beide partijen uit elkaar.”

“Ik verhuisde naar de Franse tweedeklasser Paris FC, maar dat bleek een mismatch. De Franse competitie was heel fysiek en dat maakte het heel moeilijk om mijn eigen, technisch verfijnde spel te ontwikkelen. Ik speelde er dan ook weinig en daarom koos ik vorig seizoen bewust voor de overstap naar Dudelange. Die clubspeelde de Europa League en daarin wilde ik me opnieuw in de kijker spelen. In vijf van de zes groepswedstrijden kwam ik in actie en het was na het duel tegen Quarabag dat ik op de radar van Neftchi verscheen.”

Concreet Neftchi

“Er was nog interesse, onder meer van Lierse en andere Belgische clubs, maar we zaten op dat moment in volle coronacrisis en Neftchi was het meest concreet. Ik koos op dat moment voor zekerheid, maar ook voor sportieve stap vooruit. De club gaat elk jaar voor de Europa League en dat is een mooie ambitie. Dit seizoen haalden we het jammer genoeg niet, want met Galatasaray botsten we meteen op een topteam in de kwalificaties. Maar volgend seizoen komt er een nieuwe kans en wie weet zit er zelfs meer in als we de titel pakken.”

“De competitie is qua format vergelijkbaar met 1B, dus we ontmoeten onze tegenstanders vier keer. Momenteel ligt alles nog heel dicht bij elkaar en naar mijn gevoel zal het tussen ons en Quarabag gaan voor de titel. Dat we enkele weken nog van hen verloren met 0-6? (lacht) Dat was een offday en geen correcte weergave van het kwaliteitsverschil. Enkele weken voordien hadden we hen nog met 1-2 geklopt. Dit is hoe dan ook een goede stap in mijn carrière, want de competitie is heel technisch en tactisch gericht. Dat is me op het lijf geschreven. Vandaar dat ik ooit in Spanje hoop te voetballen, de Primera Division is mijn absolute droomcompetitie. In de Europa League speelde ik met Dudelange ook tegen Sevilla, maar die stap was blijkbaar te hoog gegrepen afgelopen zomer.” (lacht)

Corona

“Het leven is hier goed. Bakoe is een heel moderne stad en de omstandigheden om in te voetballen zijn fantastisch. Als je het niet weet, waan je jezelf in Dubai. Het enige nadeel is natuurlijk dat er sinds deze week opnieuw een lockdown van kracht is. De coronacijfers gingen opnieuw de hoogte in en ook ikzelf bleef niet gespaard. Na de interlandbreak kwamen een aantal van onze internationals blijkbaar besmet terug en zo heeft het virus zich verspreid in de kleedkamer. Deze week testte ik opnieuw negatief, maar ik kan je vertellen dat de eerste paar dagen geen lachertje waren. Voor wie er nog aan twijfelt, het coronavirus is geen grap. Je doet er best aan om de maatregelen te volgen.”