Van Aert en Brand demonstreren in wereldbekermanche in Dendermonde

Organisator Jurgen Mettepenningen wreef na afloop van de Dendermondse cross in de handen. Alles was goed verlopen en dat was geen evidentie. “Om zeven uur ’s morgens was ik al op het parcours. Toen vreesde ik eerlijk gezegd voor een afgelasting. Windsnelheden tot honderd kilometer per uur leken apocalyptisch. De regen kwam met bakken uit de lucht neer. Met man en macht hebben gewerkt om alles toch in orde te hebben. Dat is gelukt. De brug hebben we wel uit het traject moeten halen. Het is jammer want een stuk spektakel viel weg, maar er was geen andere optie. Na de race bij de dames hebben we nog enkele kleine wijzigingen aangebracht. Een afdaling werd deels geschrapt om het veilig te houden. Ik ben zeer blij dat alles goed verlopen is.”