Valpartij en lekke banden dwingen Quinten Hermans tot opgave in EK: “Tijd voor een rustpauze”

Pech genoeg

De titelstrijd in Namen was vlug voorbij voor Hermans die al in de start gehinderd werd, maar toch nog als vierde het veld indraaide. Daar leek hij mee te kunnen doen voor een medaille, was het niet dat een veel grote portie pech hem parten speelde. Hermans viel, net als iedereen trouwens, maar na die val zat hij niet meer comfortabel op de fiets. “Het was geen harde val, maar ik voelde het wel in mijn rug en nek. Op dat moment had ik zeker nog kans om mee te doen, maar toen kwamen die twee lekke banden en was het voorbij. Tja, dat is Namen, hé. Je weet dat je hier heel snel lek kan rijden.”