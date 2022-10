Valerie Jenaer wordt genoemd voor nieuwe Belgische sprintploeg: “Dat zou erg mooi zijn”

BaanwielrennenTim Carswell, de nieuwe Belgische bondscoach van het baanwielrennen, broedt op een plan om met een Belgische vrouwenploeg naar de sprintdiscipline op de Olympische Spelen in Parijs te gaan. Daarin zou er ook plaats zijn voor Valerie Jenaer. De Hasseltse heeft het nieuws ook gehoord en ze is alvast opgetogen over de plannen. “Het was niet de coach die mijn naam genoemd heeft, maar een andere renster. Nu goed, ik ben bereid om mee de schouders onder dat project te zetten”, vertelt Jenaer.

Het Belgische baanwielrennen heeft sinds de komst van de nieuwe bondscoach Tim Carswell duidelijk progressie gemaakt. De Nieuw-Zeelander spoorde de Belgen aan om letterlijk en figuurlijk een groter verzet te trappen. Hij scoorde recent nog met medailles op het WK en hij werkt aan nieuwe plannen. Eén daarvan is het oprichten van een ploeg in de teamsprint bij de vrouwen. Dat nieuws werd bekend gemaakt door collega-bondscoach Kenny De Ketele. Marit Vanhove is één van de kandidaten voor het sprintteam en het was zij die de naam van Valerie Jenaer noemde.

Schipperen in tijd

Voor de goede orde: Jenaer is pas sinds corona wielrenster. De Hasseltse heeft een verleden in het ijshockey waar ze topschutter was bij de nationale ploeg en ze was actief in het bobsleeën bij de Belgian Bullets. Bij dat laatste project was er ook de intentie om deel te nemen aan de Winterspelen. Dat lukte uiteindelijk niet, maar nu lijkt er een kans dat Jenaer mag werken in de richting van de Zomerspelen. “Ik heb het bericht inderdaad ook gelezen. Mooi, maar heel concreet is het nog niet”, zegt Jenaer die sinds dit jaar alles op de piste gezet heeft. “Ik heb intussen een eigen bedrijf en moet schipperen wat mijn tijdsbesteding betreft.”

Bondscoach mag bellen

Toch ziet zij het helemaal zitten om in de Belgische uitrusting aan een groot kampioenschap deel te nemen. “Het is een ongelooflijk mooi plan waar ik heel erg graag mijn bijdrage aan wil leveren. De sprint is een heel speciale discipline die ik perfect kan combineren met mijn andere bezigheden. Ja, het is voor luie renners (lacht). Ik zit meer in de fitness dan dat ik op de fiets zit”, aldus Jenaer die hoopt snel meer duidelijkheid te krijgen. “Ik heb begrepen dat het project stilaan vorm krijgt. De bondscoach mag me bellen. Parijs 2024? Dat zou erg mooi zijn, maar ook snel. LA 2028 is een andere optie.”

