Valérie Jenaer pakt eerste Belgische titel: “Mooiste sportieve prestatie ooit”

Voor de goede orde: Jenaer (27) is pas sinds corona wielrenster. De Hasseltse heeft een verleden in het ijshockey waar ze topschutter was bij de nationale ploeg en ze was actief in het bobsleeën bij de Belgian Bullets. Bij dat laatste project was er ook de intentie om deel te nemen aan de Winterspelen. Dat lukte uiteindelijk niet. In het ijshockey was ze kapitein van de Belgische ploeg, maar medaillewinst zat er niet in. In het wielrennen dus wel. “Knap, hé. Ik ben zelf verrast en heel fier. Ik heb zowel in het ijshockey als in het roeien, waar ik kapitein was van de PXL-ploeg, mooie resultaten neergezet. Maar medaillewinst en een trui pakken, dat is toch net iets anders”, vertelt Jenaer.