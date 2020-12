Valerie Jenaer moet verrassende troef worden bij Sprinters Malderen: “Ik hou van een uitdaging”

Als verrassing kan het tellen. Sprinters Malderen kon de vijfentwintigjarige Valerie Jenaer overtuigen om volgend jaar het team te versterken. “Ik kan de verbazing bij de buitenwereld wel begrijpen. Het ijshockey is altijd de rode draad doorheen mijn leven geweest. Daar was ik een vaste waarde in de nationale ploeg. Ik heb ook kennis kunnen maken met roeien. Dat was plezant. Recenter heb ik me aan bobsleeën gewaagd. Er was een selectieproef bij de Belgian Bullets. Ik kon er samenwerken met Hanne Mariën. Ja, ik hou van een uitdaging.”

Merkwaardige switch

Hoe belandt een sportduizendpoot in het wielermilieu? Valerie Jenaer verduidelijkt. “In het ijshockey was het een beetje op. Ik miste frisse energie, een nieuwe uitdaging. Ik geef toe dat ik die sport soms wel mis, maar het was tijd voor iets anders. Voor mij wordt het aanpassen. In het verleden was ik altijd een teamspeler, nu ga ik individueel aan de slag. Het voorbije jaar heb ik de fiets leren kennen. Ik merkte dat ik meekon met meer ervaren fietsers. Dat zette me aan het denken.”

Zolder

Dit jaar nam Valerie Jenaer deel aan de Elf uur van Zolder. Het was een kantelmoment. “Het ging om een recreatief gebeuren, maar ik kwam er in contact met Lynn Van Hoof die al voor Sprinters Malderen uitkwam. Het was een heel positieve ervaring. Lynn zag mijn resultaten op de fiets en heeft die doorgestuurd naar de ploegleiding. Dat kon blijkbaar overtuigen. Wielrennen en schaatsen hebben veel gemeen als het om spierwerking gaat. Ook bij het roeien zijn de benen belangrijk. Tachtig procent van de kracht van roeiers komt uit de benen.”

Aanpassing

Hoewel er een aantal factoren in het voordeel van Valerie Jenaer spelen, beseft de nieuwkomer maar al te goed dat er de komende maanden een nieuwe wereld voor haar zal opengaan. “Spierkracht kan je trainen. De afstand heb ik wellicht nu al in de benen. Andere zaken liggen veel moeilijker. Stuurvaardigheid of in het peloton rijden zijn daar voorbeelden van. Dat zijn zeker punten waaraan gewerkt zal moeten worden. Met Gertjan Bervoets nam ik een trainer onder de arm die me op weg moet helpen. In het verleden heb ik veel op kracht gewerkt. Vaak moest ik kort, maar intensief sporten aan een hoge hartslag. Nu moet ik veel lange duurtrainingen afwerken aan een lage hartslag. Dat is wennen. Ik kijk uit naar 28 februari. Op die dag begint het wielerseizoen bij de dames. Mogelijk gebeurt dat in Opwijk.”