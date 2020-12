Valentine Hannecart rekent op positieve kentering met Eendracht Aalst Ladies: “Vier op zes halen”

“Ik ken onze coach al heel lang”, vertelt Hannecart. “Hij was onze trainer bij de nationale U15 en U17. Ik speelde er bovendien samen met Chloë Van Mingeroet en Margaux Van Ackere. Ik tref bij mijn nieuwe club overigens veel oude bekenden. Lieselot De Kegel, Anke Vanhooren en Tiana Andries waren mijn ploegmaats bij Anderlecht. Annelies Van Loock, Anaëlle Wiard en Justine Blave ken ik van bij Standard. Dat bevordert uiteraard de integratie in mijn nieuwe club.”

Niet tevreden met één zege

Hannecart voelt zich goed in haar vel bij Eendracht, maar had er op sportief vlak wel meer van verwacht. “We spelen goed voetbal, maar het ontbreekt ons aan resultaten. Met slechts één overwinning op Charleroi kunnen we niet tevreden zijn. We maken te veel individuele fouten, wat tot te veel tegengoals leidt. Er wordt vaak vlot gecombineerd, maar in de zone van de waarheid loopt het verkeerd. We maken onze kansen niet af. Het ontbreekt ons voorin aan een echte killer.”