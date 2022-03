Valentin Mahieu staat met KVK Westhoek tegenover zijn ex-ploeg: “Enorm veel respect voor Menen”

VOETBAL TWEEDE NATIONALE AMet een overwinning zaterdagavond thuis tegen het voorlaatst geklasseerde KSCT Menen kan KVK Westhoek een grote stap richting het behoud zetten. Centrale verdediger Valentin Mahieu neemt het in het Crack Stadion in Ieper op tegen zijn ex-ploeg.

“Op mijn zestiende kreeg ik in Menen van trainer Pascal Verriest mijn kans in het eerste elftal”, blikt Mahieu terug. “Het is niet alleen daarom voor mij een speciale match. Ook na wat er de voorbije weken is gebeurd bij KSCT Menen. Ik heb enorm veel respect voor die club. Het doet me pijn dat ze stoppen met een eerste ploeg op dit niveau. Ik heb er vier-vijf vrienden voetballen. Het is ook spijtig voor Pascal Verriest die zoveel heeft gedaan voor de grensploeg. Voor hem zal ik altijd respect hebben.”

Valentin Mahieu (bijna 25) tekende in Ieper bij voor een vierde seizoen. Hij kocht in Ploegsteert samen met zijn vriendin een huis en is dat aan het verbouwen. “Ik ben al een tweetal weken bezig. Het is vermoeiend, maar het lukt wel”, klinkt het.

Het team van trainer Bruno Debo verloor vorige zaterdagavond op Lokeren-Temse met 2-1 na een tegendoelpunt in de absolute slotfase. “We speelden er onze beste match van dit jaar, zeker voetballend. We creëerden veel kansen”, blikt Mahieu terug. “Scoren is al heel het seizoen ons probleem. Lokeren zelf kreeg maar één à twee mogelijkheden.”

“Zaterdagavond moeten we winnen. Zeker nadat het derde laatste Wetteren vorig weekend de drie punten pakte. Volgende week zaterdagavond spelen we opnieuw een derby, op FC Gullegem en ginds kunnen we ook winnen. Mits twee zeges op rij zou het behoud een zekerheid moeten zijn.”

Menen moet nog zes matchen afwerken waarvan vier thuis: tegen Menen en nadien nog tegen Racing Club Gent, hekkensluiter SK Ronse en Olsa Brakel. FC Gullegem en leider Sparta Petegem zijn de resterende verplaatsingen.

Laatste matchen voor De Deygere

Intussen is Stijn De Deygere bezig aan zijn laatste wedstrijden bij de alliantie KVK Westhoek. Hij verkast straks naar huidig tweedeprovincialer SKV Zwevezele B. Mahieu staat centraal achteraan naast de aanvoerder van Westhoek. “We beleefden drie mooie en goede jaren”, benadrukt Mahieu. “Het is leuk om naast hem te spelen. Stijn is een toffe kerel. Hij kan zeker nog mee op dat niveau en heeft zeker nog voldoende kwaliteiten.”

Tweede nationale A: KVK Westhoek - FC Gullegem: zaterdag 26 maart om 19 uur

