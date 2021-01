Valentin Dujacquier is topschutter aller tijden bij Halle-Gooik

Futsal Eerste nationaleIn september 2013 debuteerde Halle-Gooik in eerste nationale van het futsal. Sindsdien groeide de Pajotse club uit tot een grootheid in het Belgische zaalvoetbal. Ook Europees schitterden de Hallenaren, zodat ze daar eveneens een vaste waarde werden in de top tien. Nogal wat smaakmakers vonden de weg naar doel.

Vijfenveertig spelers scoorden sinds Halle-Gooik bij de elite uitkomt. We maakten een klassement op van alle wedstrijden die de club speelde. Naast de reguliere competitiewedstrijden en de matchen in de playoffs, werden ook de bekerconfrontaties tegen eersteklassers, de Europese duels en de matchen voor de Supercup of de Benecup in rekening gebracht.

Globale score

Wanneer alle matchen bij elkaar geteld worden, is Valentin Dujacquier de grote laureaat. Hij trof over de verschillende seizoenen heen 153 keer raak. Daarmee doet hij beter dan Omar Rahou (137) en Leo Carello (122). Grello (110) overschrijdt als enige verder nog de kaap van 100 doelpunten. Leitao (81) vervolledigt de top vijf. Cijfers zeggen niet alles. Als men het gemiddelde neemt van gemaakte doelpunten per wedstrijd, scoort Felipe Manfroi het best. We namen hierbij in rekening dat een speler minstens 20 matchen actief moet geweest zijn bij de club. Manfroi scoorde in het seizoen 2015-’16 maar liefst 48 keer in 38 wedstrijden. Dat is een gemiddelde van 1,27 goal per wedstrijd. Niemand deed beter. Het leverde de Braziliaan dat seizoen de gouden schoen op.

De doelschutters overal: 1. Dujacquier (153), 2. Rahou (137), 3. Leo (122), 4. Grello (110), 5. Leitao (81), 6. Diogo (62), 7. Patias (58), 8. Teixeira (53), 9. De Bail (50), 10. Bissoni (49), 10. Galan Carsi (49), 12. Manfroi (48), 13. Zouggaghi (43), 14. Sababti (42), 15. Chaibai (39), 16. Adnane (34), 17. Neukermans (27), 18. Dahbi (22), 19. Tomic (20), 20. Abdouni (19), 21. Harram (17), 22. Lazarevic (16), 23. Aiyoub (15), 24. Crema (13), 24. Trussart (13), 24. Zico (13), 27. Zerouali (12), 28. Barboza 11, 29. Fernandao 10, 30. Daali (9), 31. Nerinck (8), 32. Cordier (7), 32. Albadalejo (7), 34. Jelovcic (5), 34. Venanciou (5), 36. Ferrian (2), 37. Malengreaux (1), 37. Jonas (1), 37. Dos Santos (1), 37. Cirlincione (1), 37. Vermeir (1), 37. Dekegel (1), 37. Vandevelde (1), 37. Mageren (1), 37. Zaramello (1).

De competitie en playoffs

Ook in competitieverband was Valentin Dujacquier (115) het meest trefzeker, al is het verschil met Omar Rahou (110) hier veel kleiner. Leo (96) overschrijdt als derde de kaap van 100 doelpunten net niet. Grello (81) en Leitao (59) halen andermaal de top vijf.

De schutters in het kampioenschap: 1. Dujacquier (115), 2. Rahou (110), 3. Leo (96), 4. Grello (81), 5. Leitao (59), 6. Diogo (48), 7. Teixeira (41), 8. Patias (40), 9. Zouggaghi (39), 9. Bissoni (39), 11. De Bail (38), 11. Manfroi (38), 13. Galan Carsi (37), 14. Chaibai (34), 15. Adnane (32), 16. Sababti (26), 17. Neukermans (25), 18. Dahbi (19), 19. Tomic (16), 19. Lazarevic (16), 19. Abdouni (16), 22. Aiyoub (13), 22. Harram (13), 22. Crema (13), 25. Zico (11), 26. Zerouali (10), 26. Barboza (10), 28. Daali (9), 28. Trussart (9), 30. Nerinckx (8), 30. Fernandao (8), 32. Albadalejo (7), 33. Jelovcic (5), 33. Venanciou (5), 35. Cordier (4), 36. Malengreaux (1), 36. Zaramello (1), 36. Mageren (1), 36. Jonas (1).

Beker van België

In de schutterslijsten van de Beker van België is het verschil iets groter. Ook daar voert Valentin Dujacquier de rangorde aan met 20 goals. Rahou lukte 13 treffers. Leo en Grello delen de derde plaats met 11 goals. Leitao haalt opnieuw de top vijf met 9 treffers.

De schutters in de beker van België: 1. Dujacquier (20), 2. Rahou (13), 3. Grello (11) 3. Leo (11), 5. Leitao (9), 6. Sababti (8), 7. Galan Carsi (6), 8. Manfroi (5), 8. Bissoni (5), 10. Teixeira (4), 10. Diogo (4), 10. Harram (4), 13. Patias (3), 13. Chaibai (3), 13. Abdouni (3), 16. Neukermans (2), 16. Aiyoub (2), 16. Dahbi (2), Adnane (2), 16. Zouggaghi (2), Zerouali (2), 16. Cordier (2), 16. Zico (2), 16. Ferrian (2), 25. De Bail (1), 25. Fernandao (1), 25. Trussart (1), 25. Dos Santos (1), 25. Cirlincione (1), 25. Vermeir (1), 25. Dekegel (1), 25. Barboza (1).

In Europa

In Europees verband zien we een merkwaardige verschuiving. Valentin Dujacquier en Omar Rahou scoorden weliswaar beiden 10 keer, maar het duo kreeg hier het gezelschap van Leo, Leitao en Patias. Deze laatste twee stonden er duidelijk op de grote momenten, gezien ze minder matchen Europees speelden.

De schutters in Europa: 1. Leitao (10), 1. Patias (10), 1. Dujacquier (10), 1. Leo (10), 1. Rahou (10), 6. Grello (8), 6. Diogo (8), 8. Teixeira (7), 8. De Bail (7), 10. Sababti (6), 11. Tomic (4), 11. Galan Carsi (4), 13. Bissoni (3), 13. Manfroi (3), 13. Trussart (3), 16. Chaibai (2), 17. Zouggaghi (1), 17. Fernandao (1), 17. Cordier (1), Van de Velde (1).

De ‘nevenbekers’

Onder ‘nevenbekers’ verstaan we de Supercup, de Benecup en de Overseas Super Cup. In dit klassement gaat de winst verrassend naar Gabriel Grello die 10 keer raak trof. Valentin Dujacquier (8) werd tweede. De derde plaats wordt gedeeld door Patias en Leo. Dit duo trof vijf keer raak.

De schutters in de ‘nevenbekers’: 1. Grello (10), 2. Dujacquier (8), 3. Patias (5), 3. Leo (5), 5. Rahou (4), 5. De Bail (4), 7. Leitao (3), 8. Bissoni (2), 8. Sababti (2), 8. Manfroi (2), 8. Galan Carsi (2), 12. Teixeira (1), 12. Dahbi (1), 12. Zouggaghi (1).

Coëfficiënt

Sommige spelers hadden veel meer wedstrijden nodig dan anderen om aan hun doelpuntentotaal te geraken. Er werd een coëfficiënt gemaakt per gespeelde match. Voor De Bail en Dujacquier werd rekening gehouden met het feit dat ze bijna een jaar buiten strijd waren door zware blessures. Lazarevic en Fernandao kwamen dan weer halverwege het seizoen. Om in aanmerking te komen voor de coëfficiëntberekening moet een speler dus minstens 20 wedstrijden gespeeld hebben. Minder wedstrijden geven een vertekend beeld. Branko Jelovcic scoorde dit seizoen bijvoorbeeld vijf keer in vier matchen. Dit cijfer is nog niet waarheidsgetrouw genoeg om relevant te zijn. Met kleine blessures of schorsingen werd geen rekening gehouden in de statistiek. Deze berekening geeft een verrassend resultaat. Andere namen treden op de voorgrond. Wie echt te weinig speelminuten had, werd net als de doelmannen weggelaten, omdat het nauwelijks een meerwaarde heeft. Het cijfer zegt enkel iets over de trefzekerheid van een speler, niets over zaken als defensie, assists geven, mentaliteit, …

De schutters volgens de coëfficiënt: 1. Manfroi 1.27, 2. Bissoni 1.24, 3. Diogo 1.19, 4. Rahou 1.16, 5. Zouggaghi 1.04, 6. Leitao 0.94, 6. Lazarevic 0.94, 8. Patias 0.91, 9. Dujacquier 0.82, 10. Grello 0.79, 11. Crema 0.75, 12. Leo 0.66, 13. Abdouni 0.65, 14. Tomic 0.63, 14. Galan Carsi 0.63, 16. De Bail 0.62, 17. Chaibai 0.55, 18. Sababti 0.54, 19. Adnane 0.50, 20. Neukermans 0.46, 21. Zico 0.45, 22. Barboza 0.38, 23. Dahbi 0.32, 23. Zerouali 0.32, 25. Trussart 0.31, 25. Daali 0.31, 27. Harram 0.29, 28. Aiyoub 0.25, 29. Albadalejo 0.23, 30. Teixeira 0.21, 31. Fernandao 0.17, 32. Nerinckx 0.07, 33. Cordier 0.06.