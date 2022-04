Vadis Odjidja spoelde bekerkater eindelijk door: “De ultieme voldoening”

“Nu is het veel fijner om terug te denken aan de Beker van België”, aldus Vaids Odjidja na afloop van de gewonnen finale tegen Anderlecht. “In aanloop naar deze wedstrijd, hebben we het niet zo vaak over die verloren finale in 2019 gehad. Het gaat ook om een totaal andere selectie nu. Of dit de ultieme voldoening is? Natuurlijk, als vijfjarig jongetje ben ik met voetbal begonnen bij AA Gent en daarna heb ik zowat overal gezeten. Toen ik terugkwam was het doel duidelijk: een prijs pakken met AA Gent. Net daarom deed die finale in 2019 zoveel pijn. Iedereen rekende zich toen op voorhand al rijk omdat het ‘maar’ tegen een tweedeklasser was. Nu kwam die droom eindelijk uit en kon ik als aanvoerder de Beker in de lucht steken.”