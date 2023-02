Vader en zoon Van Rompuy succesvol in zeer diverse autosportcompetities

autosportDe racende familie Van Rompuy uit Antwerpen heeft de wind in de zeilen. Terwijl vader Dirk Van Rompuy de leiding in handen heeft in de legendarische Rallye Neige et Glace op de Frans-Zwitserse grens, behaalde zoon Tom Van Rompuy zijn eerste zege in de Asian Le Mans Series, waar de weg naar de 24 Uur van Le Mans voor hem begint.

In winterse omstandigheden rijden Dirk Van Rompuy en Jens Vanoverschelde dus aan kop in de beruchte rally voor historische wagens Neige et Glace. Op maandag namen zij de leiding over van twee andere Belgen, Guino Kenis en Bjorn Vanoverschelde, maar pas op woensdagavond kennen we de winnaars.

Dirk Van Rompuy: “De rally is echt prachtig. Er ontbreekt een beetje sneeuw, maar we moeten voorzichtig zijn omdat de omstandigheden erg veranderlijk zijn. De organisatie is perfect en de route is geweldig. Onze monteurs hebben een beetje moeite omdat ze onze tijden niet live kunnen volgen. Maar het is een keuze van de organisatie om het zoals vroeger te doen. We zijn erg blij met de zege in deze tweede etappe en het feit dat we de leiding van de rally over hebben genomen.”

Zege in Dubai

Ondertussen kon zoon Tom op zondag zijn eerste champagne van het seizoen al ontkurken. Met het Luxemburgse-Belgische team DKR Engineering wist hij, samen met zijn teamgenoot Valentino Catalano, de tweede race van de Asian Le Mans Series op de omloop van Dubai te winnen, nadat hij zaterdag als zesde gefinisht was.

“En dan te zeggen dat van de twee circuits waarop we racen, Abu Dhabi, waar we komende zaterdag en zondag racen, mijn voorkeur heeft”, glunderde Van Rompuy. “Na een wat moeilijke start zaterdag, waarin we twee pitstops te veel maakten, was zondag echt een wedstrijd waarin alles klopte. De snelheid was er, wij maakten geen fouten op de piste en het team deed zijn werk perfect, zowel in de pitlane als strategisch. Ik denk werkelijk dat we niet mogen klagen en als we de komende twee races (zaterdag en zondag eerstkomende, red.) zo verder werken, dan is het mogelijk om voor de titel te gaan, wat meteen een startticket voor de 24 Uur van Le Mans oplevert. Ik ben alvast gemotiveerd.”

