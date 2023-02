Vader en zoon Van Rompuy racen in heel diverse omstandigheden, van sneeuw en ijs tot de woestijn

“Wij trekken richting de streken van de Doubs en de Jura aan de Frans-Zwitserse grens”, legt Dirk Van Rompuy uit. “Het is een prachtige wedstrijd in winterse omstandigheden met schitterende wagens van weleer. Opvallend is ook hoeveel Belgen hier aan de start komen, bijna twintig bolides op de goed 100 deelnemers. Zelf doen mijn corijder Jens Vanoverschelde en ikzelf het in een Porsche 914-6 uit 1970, een wagen die dus meer dan een halve eeuw oud is. Ik kijk enorm naar de vier dagen in de koude uit en we hopen uiteraard op een mooi resultaat, maar de concurrentie is niet van de poes. Zo starten ook Guino Kenis en Bjorn Vanoverschelde, de broer van mijn co, hier met een BMW 325i. Zij werden een week geleden nog tweede in de Legend Boucles Bastogne, het grootste evenement voor historische rallywagens in ons land.”