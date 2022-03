Vader en zoon Longin strijden tegen elkaar in Europese GT2, met dezelfde ambitie: “We hebben maar één doel: de titel”

autosportHet is die tijd van het jaar waarin de laatste voorbereidingen voor het nieuwe autosportseizoen worden getroffen. Dat is ook het geval in de ateliers van PK Carsport. Daar werden de afgelopen weekend niet één, maar twee Audi R8 LMS GT2 klaargestoomd. Teambaas Anthony Kumpen en rijdersduo’s Bert Longin-Peter Guelinckx en Stienes Longin-Nicolas Saelens zijn ondertussen op weg naar de start van de GT2 European Series in Imola.

Met de titel van vicekampioen mochten PK Carsport, Bert Longin en Peter Guelinckx hun eerste seizoen in de Fanatec GT2 European Series – tevens het allereerste van het kampioenschap – meer dan geslaagd noemen. Met de ervaring die PK Carsport in 2021 wist op te doen zijn ambities ook voor 2022 gerechtvaardigd. “Vorig jaar werden we tweede, nu willen we kampioen worden”, stelt Bert Longin onomwonden.

En dat blijkt ook uit de teams van PK Carsport voor dit jaar. Twee schitterende en in Belgische kleuren gedecoreerde Audi R8 LMS GT2 staan dit weekend in Imola aan de start van het seizoen. “Met twee auto’s kunnen we bovendien enorm snel vooruitgang boeken”, weet Bert Longin. “Al was het maar bij het vinden van de gepaste afstellingen voor elk circuit. Dat kan cruciaal worden, want zo ontzettend veel trainingstijd is er niet.”

Peter Guelinckx deelt zonder omwegen de ambities van zijn teamgenoot. “Bert staat scherper dan ooit, en ikzelf ben de afgelopen maanden gegroeid als rijder”, weet Guelinckx. “En dat zal nodig zijn, willen we kampioen worden. Het zou best kunnen dat onze belangrijkste concurrent voor de titel onze teammaats worden. In dit kampioenschap speelt de Am-rijder een belangrijke rol, en hoewel ik meer ervaring heb met deze Audi, kan Nicolas op meer race-ervaring buigen. Dat wordt nog interessant.”

Strijd vader tegen zoon

In de tweede auto zien we dus Nicolas Saelens met Stienes Longin, die maar wat blij is in de Fanatec GT2 European Series aan de slag te kunnen. “Al sinds ik mijn vader in de FIA GT zag racen, wilde ik ook een Europees GT-kampioenschap rijden”, legt Longin jr. uit. “En liefst met een auto die wat vooruit gaat. Dat is nu eindelijk gelukt, en daar ben ik best trots op. Ik kijk er heel erg naar uit.”

Stienes neemt het dit jaar ook rechtstreeks tegen vader Bert op. Een zeldzaamheid. “Dat is al eerder gebeurd en dat gaf soms vonken, ja”, stelt Stienes met de glimlach. “Maar ik denk niet dat we ons daar grote zorgen over hoeven te maken. Ons plan is om één en twee te eindigen in het kampioenschap. In welke volgorde zien we wel aan het eind van het seizoen.”

