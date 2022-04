Vader en zoon Lievens voor druk autosportprogramma

De Belcar Sprint Cup voelt voor Paul en Bart Lievens al vertrouwd aan. “We komen er aan de start met onze BMW 228i, die uit ons eigen atelier komt”, doet zoon Bart de uitleg. “De wagen is quasi standaard, maar heeft ons vorig jaar toch aangenaam verrast tijdens de sprintraces. We misten toen zelfs nipt de titel in klasse 3. De bolide staat nog steeds in dezelfde configuratie en dit jaar zullen we met deze BMW 228i het volledige kampioenschap afwerken. Dat omvat vier wedstrijden in Zolder en een uitstapje naar Duitsland, waar we op de Grand Prix omloop van de Nürburgring zullen aantreden. Openen doen we met de Belcar Sprint Cup natuurlijk tijdens het NEW RACE FESTIVAL in Zolder, tijdens het weekend van 14 en 15 mei.”