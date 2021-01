Vader en zoon Imschoot sluiten eerste Dakar als beste Belgen af: “We hebben afgezien, geploeterd en af en toe gevloekt, maar we zijn er”

AUTOSPORTErwin en Olivier Imschoot (Optimus) hebben de finish van hun allereerste Dakar gehaald. In de slotetappe eindigden vader een zoon op een knappe 22ste plaats. In de eindstand kwamen ze als 36ste - en eerste Belgen - over de meet. In de vijfde rit verloor het duo enkele uren in de woestijn, toen hun wagen niet meer wou starten, maar dat weerhield hen er niet van om knap te eindigen.

De zege in de Dakar is voor de veertiende maal voor ‘Mister Dakar’ Stéphane Peterhansel. Veertien uur en 25 minuten achter de Fransman vinden we vader en zoon Imschoot, het enige volledig Belgische team bij de wagens. In hun Optimus Buggy eindigen ze 36ste, een mooi resultaat bij een eerste deelname aan de zwaarste autosportwedstrijd ter wereld. Streekgenoot Jan van der Vaet strandt in zijn Renault Truck als elfde net buiten de top tien en leverde dus ook een mooi prestatie in wat een heel zware editie van de marathonrally was.

Met glimlach over podium

Erwin en Olivier Imschoot reden met een brede glimlach van het podium in Jeddah. “Na twaalf dagen afzien hebben we de finish gehaald. We hebben afgezien, geploeterd en af en toe ook gevloekt, maar we zijn er wel. Het was een lange, harde rally, maar met verstand en rede hebben we het gehaald”, reageert Erwin Imschoot.

Het duo had wel ervaring in eerdere wedstrijden, maar de Dakar is toch nog net iets anders. “Het moeilijkste is dat de ritten vrij lang zijn en dat wanneer je laat start, je vaak in het donker finisht”, zegt Olivier Imschoot. “De problemen in de vijfde etappe hebben onze wedstrijd, en op dat moment ook ons moreel, om zeep geholpen. De wagen wou niet starten. Pas na een zoveelste poging uren nadien lukte het dan toch. Dat is pech hebben, want de wagen op zich is super.”

“Mijn papa heeft goed gereden en ik ben tevreden over mijn navigatie. Als je op zo’n lange wedstrijd slecht vijf à tien kilometer verkeerd rijdt, dan mag je tevreden zijn”, besluit Erwin Imschoot. “In september nemen we deel aan de Morocco Desert Challenge en nadien zien we wel. Laat ons eerst nog wat nagenieten van deze prestatie.”

Vermelden we nog dat de familie Imschoot tiende werd in de klasse voor de tweewielaangedreven buggy’s, een klasse waarin ook een hele reeks toppers van start gingen.