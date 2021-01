Vader en zoon Imschoot bijna aan rustdag toe in Dakar

AUTOSPORTErwin en Olivier Imschoot zijn in de Dakar-etappe van donderdag als 53ste geëindigd. Het duo had 9u44.45 nodig om de finish te bereiken, dat is 4u35.20 meer dan ritwinnaar Giniel de Villiers in zijn Toyota. Naar het einde van de etappe toe kreeg het duo met technische problemen af te rekenen. In de stand zakken vader en zoon Imschoot naar de 44ste plaats.

De vijfde rit werd door de organisatie aangekondigd als een uitdagende etappe met heel veel navigatie. Dat ondervond Olivier Imschoot al snel. “In het begin was het op een bepaald moment filerijden. Iedereen was samengetroept en zocht de juiste piste. Bij ons is dat vrij goed meegevallen”, zegt Olivier Imschoot. “Ik stuurde mijn vader een bepaalde richting uit, maande hem aan om voort te doen tot ik plots een melding kreeg dat we het waypoint gevonden hadden. In vergelijking met andere rijders was dat bijzonder snel, getuige daarvan onze 26ste tijd na 74km. Nadien reden we de duinen in. Of we nu 60-, 70- of 80km duinen getrotseerd hebben weet ik niet. Het was eindeloos.”

Verloren in de duinen

Tot daar het goede nieuws. Rond kilometer 300 begon de calvarietocht van vader en zoon. “We reden toen in een lastige duinengordel. In een poging om één van de hoogste duinen proberen te nemen sloeg de motor af. Wat we ook probeerden, het lukte niet om de wagen te herstarten. Een collega Dakarist nam ons dan even op sleeptouw zodat we de piste niet blokkeerden en we veilig stonden. Iedereen reed voorbij, wat op zich ook normaal is. Ik heb het niet getimed, maar ik denk dat we er ongeveer vier uur stonden. Gelukkig hadden we eten en drinken bij, maar intussen werd het wel donker. Mentaal kwam dat toch wel aan”, aldus Olivier Imschoot.

In een zoveelste poging slaagde Erwin Imschoot er uren later toch in om de wagen opnieuw te starten. “Vervolgens werkten we de laatste vijftig kilometer moederziel alleen in het donker af richting finish. We vonden zelfs nog alle waypoints. Het was ongezien en als het van mij afhangt de eerste en de laatste keer. Graag nooit meer”, aldus nog Olivier Imschoot. “Op zo’n manier een topdag in rook zien opgaan doet pijn. Maar het is niet anders. Onderweg naar het bivak viel de wagen nog drie keer stil. Het was een beproeving om het bivak te halen.”

Omgewoelde duinen

“Gelukkig zitten we nog altijd in koers. Maar onze stiekeme ambitie om op te schuiven naar de dertigste plaats mogen we wel vergeten. We starten als 150ste en zullen straks omgewoelde duinen vinden. Het enige voordeel zal zijn dat we zullen zien waar we rijden. Daar ga ik toch van uit.”