Vader en zoon Erwin en Olivier Imschoot maken debuut in de Dakar marathonrally

Erwin Imschoot werd een tiental jaren geleden gebeten door de zandmicrobe. “Ik heb al enkele keren deelgenomen aan de Rallye des Pharaons, aan de Morocco Desert Challenge en aan de Africa Eco Race. Op mijn 62ste is het tijd voor mijn eerste Dakar. Het is nu of nooit. Door Covid-19 was de voorbereiding verre van ideaal, maar het is niet anders. Sinds 2015 rijd ik samen met mijn zoon Olivier. Ondanks mijn ervaring in de rallyraid onderschat ik de Dakar zeker niet. We maken ons op voor een lange en pittige rally. Ons doel is om op ons eigen tempo de finish te halen. Zonder al te veel tegenslagen moet dat mogelijk zijn” zegt Erwin Imschoot.

Iets moois van maken

Door het gebrek aan voorbereidingswedstrijden zal het duo toch wat tijd nodig hebben om het juiste ritme te vinden. “Mijn laatste rally dateert van anderhalf jaar geleden”, zegt Olivier Imschoot. “Initieel dacht ik dat we met het nieuwe digitale roadbook zouden werken, maar die zijn voorbehouden voor de prioritaire rijders. Het wordt dus de papieren versie die we een kwartier voor de start van elke etappe ontvangen. Dat alleen wordt al even wennen. Zowel voor mijn vader als voor mezelf wordt het een droom die straks uitkomt. Iets wat we van onze bucketlist mogen schrappen. We gaan er samen iets mooi van proberen te maken en vooral proberen te finishen.”

De Dakar vindt voor de tweede opeenvolgende maal in Saoedi-Arabië plaats en start op zaterdag 2 januari met een proloog, om op 3 januari echt van start te gaan. Na amper één rustdag eindigt de Dakar op 15 januari, opnieuw in de startplaats Djedda. Vader en zoon Imschoot zijn de enige Vlamingen die één team vormen in de categorie van de wagens. Ook Jan Van der Vaet is uit Lochristi. Hij begint straks aan zijn tiende Dakar en mag zich dus een Dakar Legend noemen. De Belgische navigator vormt ook dit jaar team met de Nederlanders Pascal De Baar en Stefan Slootjes (Renault). Hun doel is om in de categorie van de Trucks in de top 10 te eindigen.

