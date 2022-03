Urbain Spaenhoven heeft geen diploma voor eerste nationale en moet opstappen bij Lokeren-Temse

Voetbal tweede nationale ACoup de théâtre op Daknam: coach Urbain Spaenhoven blijkt niet over het diploma te beschikken om een ploeg in eerste nationale te mogen coachen en stapt per direct op bij Lokeren - Temse. “Een ontzettend pijnlijke situatie”, gaf voorzitter Hans Van Duysen toe.

Tot zaterdagavond 22u45 leek er nog geen vuiltje aan de lucht. Lokeren-Temse had een belabberde wedstrijd gespeeld tegen Westhoek, onverdiend gewonnen dankzij een laat doelpunt van (alweer) Gil Van Moerzeke en coach Urbain Spaenhoven analyseerde als vanouds. “Een aantal spelers haalden niet hun gebruikelijke niveau”, gevolgd door nog enkele uitspraken in typische trainerstaal.

Spaenhoven, die tegen z'n gewoonte weinig uit z'n dug-out te zien was, richtte z'n blik zelfs al richting komend weekend - de uitwedstrijd in Oudenaarde. “Daar maak ik me meer zorgen over”, zuchtte de coach. “Want zowel De Witte en Van Moerzeke zijn geschorst en ook Ramazani zullen we moeten missen.”

En weg was hij. Terug de catacomben in. Another day at the office. ‘t Was slecht, maar de schade was beperkt gebleven. ‘The three points are inside’, zoals Spaenhoven zich al eens liet ontvallen.

UEFA A

Tot ongeveer middernacht. In dat uurtje was blijkbaar uitgelekt dat Spaenhoven (nog?) niet over een UEFA A-diploma beschikt, wat zoveel betekent dat hij geen ploeg mag coachen in eerste nationale. In principe kan hij dat nog verkrijgen door ofwel de volledige cursus te volgen, ofwel door een EVC-procedure (Erkennen van Verworven Competenties, red.) op te starten waar op basis van ervaring een diploma kan worden uitgereikt.

Spaenhoven koos - uiteraard - voor de laatste optie en is die EVC-procedure naar eigen zeggen op dit moment aan het volgen. “Ik had tot oktober 2022 de tijd om dat diploma te halen”, verklaart hij nog.

Pijnlijke situatie

Maar daarop wilde Lokeren-Temse dus niet wachten. Omdat de voetbalbond het gewenste document nu al opeiste, besloten club en coach in onderling overleg om uit elkaar te gaan. “Dit is voor beide partijen een ontzettend pijnlijke situatie”, reageerde voorzitter Hans Van Duysen. “Wij kunnen geen enkel risico lopen inzake de toekenning van onze licentie voor eerste nationale. Deze beslissing werd in onderling overleg genomen, in het belang van de toekomst van de club.”

Voorlopig neemt assistent-coach Geert Dirinck de trainingen over. Spaenhoven zal in de komende dagen onderzoeken welke juridische stappen hij kan ondernemen om zijn gelijk te halen. “Ik wil aantonen dat de opstart van zo’n EVC-procedure wel degelijk voldoende is om in eerste nationale aan de slag te gaan. Dat is bij een UEFA A-opleiding immers ook het geval”, besluit Spaenhoven.

Lokeren-Temse: Merckx, De Witte, Mestdagh, Ramazani, Van Moerzeke, De Kuyffer, Schils, De Neve, Boualouali, Vermeiren, Elewaut.

KVK Westhoek: Dannel, De Deygere, Mahieu, Robaeys, Himpe, Degels (90’ Timmerman), De Wilde (90’ Gaillez), Prez, Coppin (80’ Diakho), Gantois, Simoens.

Doelpunten: 33’ Elewaut (1-0), 45’ De Deygere (1-1), 90’+3’ Van Moerzeke (2-1)

Geel: Van Moerzeke, Boualouali, De Witte, Mahieu, De Wilde.

