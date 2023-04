Union SG heeft een neus voor ‘goedkope’ topspelers: Casper Terho bekroont eerste basisplaats met twee belangrijke goals

Triatlon Gran Canaria Belgisch kampioen Wayaffe ontsnapt aan dood na aanrijding met motor wedstrijd­or­ga­ni­sa­tie: “Mijn helm heeft mijn leven gered”

Belgisch triatlonkampioen Jonathan Wayaffe is in de Challenge van Gran Canaria aan de dood ontsnapt. De 27-jarige Mechelaar knalde in een afdaling tegen hoge snelheid tegen een motor van de wedstrijdorganisatie en kwam daarbij zwaar ten val. Gelukkig viel de schade mee. Wayaffe liep enkel een diepe wonde aan de hand op, maar breuken werden er niet vastgesteld. “Maar zonder mijn helm had ik er niet meer geweest”, beseft de Belgische kampioen.