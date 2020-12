Union pakt zege dankzij invaller Brighton Labeau: “Een opluchting voor heel de ploeg”

Voetbal 1BUnion deed afgelopen weekend alweer een goede zaak in 1B. De koploper wist met het kleinste verschil te winnen op bezoek bij Lommel (0-1) en zag eerste achtervolger Seraing de boot in gaan. De Unionisten hebben zo opnieuw een voorsprong van zeven punten.

Brighton Labeau zorgde zondagavond tien minuten voor affluiten voor de verlossing. “Dat doelpunt was een opluchting voor heel de ploeg”, zegt de invaller. “Het team heeft er hard voor gewerkt en ik slaagde er bij mijn tweede baltoets in om de bal tegen de netten te duwen. Het voelde goed om op die manier te scoren, maar het was vooral belangrijk voor de ploeg, want mijn goal leverde de drie punten op.”

“We hadden het niet gemakkelijk, maar we hebben een goede zaak gedaan. Al moeten we niet verder kijken dan de volgende wedstrijd. Nu moeten we ons dus richten op het duel met Westerlo. We willen het jaar goed afsluiten en onze voorsprong verstevigen.”

Bijna perfect weekend

Senne Lynen kwam voor de derde keer op rij aan de aftrap. “Het was een zware wedstrijd op een zwaar veld, maar we hebben gevochten om de drie te punten pakken”, stelt Lynen. “Op elke positie hebben we spelers die hard werken, technisch onderlegd zijn en heel polyvalent zijn en dat gaf de doorslag tegen Lommel.”

“Dankzij deze overwinning en de nederlaag van Seraing, was het voor ons bijna een perfect weekend. Op persoonlijk vlak mag ik zeggen dat ik mij steeds beter voel. Ik heb drie wedstrijden na elkaar gespeeld en ik voel dat ik stilaan het goede ritme te pakken heb.”

Geen wildcard meer uit handen geven

“Voor een trainersstaf is er niets mooiers dan een wissel door te voeren die meteen rendeert”, reageerde trainer Felice Mazzu na afloop. “Ik ben echt blij voor Brighton, want het is een goede kerel die nooit afgeeft. Hij verdiende het trouwens niet om op de bank te zitten, maar ik koos voor een tactiek waarin helaas geen plaats was voor hem.”

“Tegen Seraing (1-0-nederlaag, red.) verspeelden we een joker, maar het is positief dat we onze voorsprong van zeven punten hersteld hebben. Het seizoen is nog lang en nu moeten we gewoon op de ingeslagen weg verdergaan. We kunnen nog groeien, maar het zal zaak zijn om geconcentreerd te blijven en geen wildcard meer uit handen te geven zoals tegen Seraing.”

Bij de Brusselaars kreeg Mathias Fixelles (foto) na een blessure een invalbeurt van twintig minuten. “Ik voel me geweldig”, verklaart Fixelles. “Ik heb slechts één trainingsweek gemist, maar ik heb keihard gewerkt om er weer bij te zijn. Ik ben blij dat ik mocht invallen, maar ik ben vooral opgetogen met de drie punten. Uiteindelijk is de zege het belangrijkste.”

