Union moet alweer vol aan de bak in het tussenseizoen: “Hopen hoofdcoach aan te stellen voor de start van de trainingen eind deze maand”

atletiek Hanne Claes dit jaar nieuwe ‘recordwo­man’ op 400m horden?

Op haar 31ste een bedreiging vormen voor de andere atletes op de lage horden, dat heeft Hanne Claes zich voorgenomen voor dit jaar. En die doelstelling komt elke dag een beetje dichter, in zoverre dat het nationaal record van Pauline Couckuyt in gevaar komt. Het staat sinds het WK in Doha op 54.47, amper 28 honderdsten beter dan de beste chrono van Hanne Claes.