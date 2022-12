Union bekert voort dankzij winning goal van Simon Adingra: “We hadden moeite om ons ritme te vinden”

Adingra legde de winnende treffer zeer mooi in de verste hoek. “En toch zat ik niet goed in de wedstrijd”, is de Ivoriaan eerlijk. “Het was de eerste wedstrijd sinds heel lang (13 november) en we hadden moeite om ons ritme te vinden. Het lukte ons wel om het belangrijkste te verwezenlijken: de kwalificatie.”

In zijn euforie stak Adingra zijn ambities niet onder stoelen of banken. “Waarom niet de topschutter of de meeste assistgever van de club worden.” Iets wat niet onmogelijk lijkt. Op dit moment is de flankspeler, die op 1 januari 21 jaar wordt, de tweede meest beslissende speler bij Union met acht goals en zeven assists. Alleen Teddy Teuma doet beter met zeven goals en tien assists. “Mijn ambitie is in ieder geval om meer bij te dragen aan het team.”

Betere statistieken dan Mitoma

De huurling van Brighton & Hove Albion FC doet heel hard denken aan Kaoru Mitoma, die ook gehuurd werd van de club uit de Premier League. Mitoma deed met zijn snelheid op de flank heel veel tegenstanders pijn en veroverde al snel de harten van de supporters in het Dudenpark.

Maar pas halfweg het seizoen kan Adingra al betere statistieken voorleggen. Mitoma vertrok terug naar Brighton met acht goals en vier assists. In totaal dus drie beslissende acties minder.

“Het is natuurlijk een droom om ooit in de Premier League te spelen, maar op dit moment voel ik me volledig gefocust op Union. Dit is een goede stap voor mij omdat de competitie (Denemarken) waar ik vandaan kom niet op hetzelfde niveau was. Er is een groot verschil in tempo en intensiteit. Door hier te zijn, kan ik groeien.”

Dit seizoen gaat Adingra de concurrentiestrijd aan met Loïc Lapoussin. Die laatste was er tegen Oostende niet bij omdat hij door de club gestraft was na het weigeren van een alcoholcontrole twee weken geleden. Adingra nam zo plaats op de linkerflank. “En dat is mijn favoriete plek, meer nog dan in de spits waar ik ook al heb gespeeld. Die concurrentie helpt me meer dan dat ze me pijn doet. Ze inspireert me om nog harder te werken”, besluit Adingra.