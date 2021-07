Undav schenkt Union verrassende zege op bezoek bij Anderlecht: “Ik voel me geweldig”

voetbal 1AOnvergetelijk. Zo kan je de terugkeer in 1A van Union na bijna 50 jaar het best omschrijven. Winnen op het veld van grote buur was iets waar de Unionisten op voorhand stiekem van droomden, maar zondagnamiddag werd het gewoonweg werkelijkheid. Union zette Anderlecht verdiend met 1-3 opzij.

Deniz Undav was de grote man bij Union. De 25-jarige Duitser met Turkse roots kreeg het Lotto Park tweemaal - halverwege de eerste helft en halverwege de tweede helft - muisstil. Tussendoor, vlak voor de rust, maakte Verschaeren gelijk. Invaller Lazare knalde twintig minuten voor affluiten de 1-3 hard voorbij doelman Van Crombrugge.

“Ik voel me geweldig”, stelde matchwinnaar Deniz Undav na de wedstrijd. “Met twee doelpunten hielp ik mijn team aan de zege. Uiteraard ben ik trots dat ik uitgeroepen werd tot man van de wedstrijd, maar het collectieve primeert. De trainer zei tijdens de rust dat we ons hoofd omhoog moesten houden, ook al hadden we in de laatste tien seconden een tegengoal geslikt. Als we speelden zoals in de eerste helft, zouden we winnen. En zie, we wonnen ook. Zelf moest ik gefocust blijven, druk zetten op de verdedigers van Anderlecht en de bal bijhouden. We hadden namelijk af en toe een adempauze nodig. Ik denk dat het goed ging”, besluit Undav.

Genieten

Trainer Felice Mazzu bleef na afloop rustig. “De derby winnen is goed, zeker voor de supporters. Het mag hier echter niet stoppen, want we zijn nog nergens”, klonk het. “We zijn gelanceerd en het seizoen is nog lang. Maar we gaan nog niet aan de volgende wedstrijd tegen Club Brugge denken en eerst genieten van deze overwinning.”

De tactiek van Union bleek wel de juiste. Anderlecht had geen antwoord. “We hadden deze wedstrijd zeer goed voorbereid, al waren we in het openingskwartier te gestresseerd. Hun oefenwedstrijd tegen Ajax (0-2-nederlaag, red.) hadden we geanalyseerd. Als je dan de uitslag vandaag bekijkt, dan moet je vaststellen dat we ons niet zoveel vergist hebben. Sinds onze laatste wedstrijd tegen Anderlecht (0-5-nederlaag in de beker vorig seizoen, red.) zijn we matuurder geworden. We behielden goed onze organisatie en gaven niet veel kansen weg”, besluit Mazzu.

Lees ook: meer voetbal 1A