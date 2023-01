Ulrike Defrère (Eendracht Aalst Ladies): “Met Frieke Temmerman erbij zijn we defensief sterker”

vrouwenvoetbal super leagueEendracht Aalst Ladies hervat met nieuwe moed nu vrijdag de competitie op KRC Genk. De meeste geblesseerden zijn opnieuw fit en met Frieke Temmerman van Club Brugge werd de defensie degelijk versterkt. Op offensieve aanwinsten is het nog wachten. “Het is positief dat onze technische staf en het bestuur ermee bezig zijn”, zegt Ulrike De Frère.

“In onze laatste wedstrijd tegen Anderlecht, waartegen pas in de slotfase met 0-2 onderuit werd gegaan, bleek al dat we over een solide verdedigend blok beschikken. Met Temmerman erbij staan we achterin nog steviger. Nu is het hopen dat er deze maand nog versterking voor het middenveld en de aanval wordt aangetrokken.”

Eendracht moest vaak de wet van de sterkste ondergaan, zodat het aanvallend weinig kon forceren. Dat moet toch wel frustrerend zijn voor de aanvalsters. “Ik speelde in het verleden met Anderlecht en Zulte Waregem en daar had je logischerwijs meer balbezit en meer kansen. Nu kan je die op één hand tellen. Het komt er op aan dat ene momentum te grijpen. Voor het overige is het hard werken voor het collectief, ook daar kan je voldoening uit putten.”

Meer weerwerk

In de heenwedstrijd tegen KRC Genk hield Aalst tot de rust stand, maar werd in de tweede helft weggespeeld. De Frère gelooft er sterk in dat er op Limburgse bodem meer weerwerk zal geboden worden. “Het probleem in de heenronde was dat we door de vele geblesseerden noodgedwongen vaak op ongewone posities moesten spelen. Zo ben ik flankaanvalster en werd ik enkele malen naar het middenveld op de nummer acht overgeheveld. Dat is niet langer meer het geval, zodat we in onze sterkste opstelling kunnen aantreden. We maakten de jongste weken progressie, maar nu moet dat in resultaten worden omgezet. Ik zie ons niet meteen winnen op Genk, maar een gelijkspel moet er toch inzitten.”

Opmerkelijk is dat Eendracht Aalst Ladies onderin geklasseerd staat, maar de spelersgroep strijdvaardig blijft. “We kenden wel al enkele moeilijke momenten, maar we denken zeker niet aan opgeven. Er zijn nog tien wedstrijden te gaan en we kunnen ons hiervoor zeker nog opladen. We willen absoluut de rode lantaarn doorgeven aan een andere club. Na Genk volgen haalbare tegenstanders zoals KV Mechelen en White Star Woluwe. Die opdrachten moeten we tot een goed einde kunnen brengen.”

