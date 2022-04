Ulrich Van der Cruyssen zet punt achter carrière: “Veel plezier beleefd ondanks zware blessure”

VoetbalOp zijn vijfendertigste heeft Ulrich Van der Cruyssen besloten om te kappen met het actieve voetbal. Als jeugdspeler leek er een mooie carrière op hem te wachten, maar een zware enkelblessure gooide roet in het eten. Toch gaf hij nadien nog zijn visitekaartje af bij verschillende ploegen in de regio.

Als kind werd al snel duidelijk dat Ulrich Van der Cruyssen het nodige voetbaltalent had. Hij begon zijn opleiding bij RWDM, maar het grote Club Brugge kwam hem daar op zijn dertiende weghalen. “Voor mij was dat een droom. Vijf seizoenen lang kreeg ik een prima opleiding. De verplaatsingen maakte ik vaak in het gezelschap van Yulu Matondo. Een andere keer mocht ik meerijden met Alin Stoica die toen Anderlecht had geruild voor Brugge. Ik speelde op Jan Breydel tot bij de beloften. Een topcarrière lachte me tegemoet tot ik een zware enkelblessure opliep. Ik wist meteen dat profvoetbal voor mij voorbij was.”

(lees verder hieronder)

Volledig scherm Bij het afscheid werd er een grote tifo opgehangen langs de zijlijn. © RV/Just Memories Fotografie

Dilbeek

Noodgedwongen moest Ulrich Van der Cruyssen een stap terugzetten. “Ik belandde bij Dilbeek. Die club beleefde toen haar hoogdagen. We promoveerden van eerste provinciale naar vierde nationale. Ik speelde samen in de ploeg met Eric Viscaal. Ook de jonge Kevin Kums behoorde tot de selectie. Van Dilbeek trok ik naar Eizeringen, waar ik onder Tom Van den Abbeele opnieuw drie mooie jaren meemaakte. De laatste jaren was ik actief in Schepdaal. In de eerste ploeg spelen deed ik er niet. Ik amuseerde me bij de zondagreserven. Vorig jaar kwam de vraag om mee te voetballen bij de B-ploeg in vierde provinciale. Daar scoorde ik dit seizoen nog tweeëndertig doelpunten. Ik heb veel plezier beleefd aan het voetbal ondanks die zware blessure. Met dank aan mijn vrouw. Zij heeft me altijd gesteund.”

Opvolging

De opvolging lijkt intussen voorzien. Ulrich Van der Cruyssen bevestigt. “Mijn zoon Lyam speelt bij de U17 van Schepdaal. Hij spiegelt zich aan mij, maar is een ander type voetballer. Hij staat verdedigend sterker, terwijl ik aanvallend ingesteld was. Zelf wil ik ook de banden met het voetbal niet doorknippen. Volgend seizoen word ik in Schepdaal assistent-trainer van de B-ploeg.”

Lees ook: meer provinciaal voetbal