Uitverkochte Challenge Geraardsbergen jaagt meer dan 1.000 triatleten twee keer over de Muur: “Iconische beleving”

Twee keer de legendarische Muur beklimmen tijdens de fietsproef spreekt aan. Zoveel is duidelijk en dat bevestigt ook de Nederlandse CEO van de Challenge Family Jort Vlam. “Zowel de stad Geraardsbergen als het team van Challenge Geraardsbergen zijn gepassioneerd en bevlogen en doen ieder jaar hun uiterste best om een zo mooi mogelijk evenement te organiseren. Natuurlijk zijn de passie en bevlogenheid niet verdwenen. Dit jaar alles op alles gezet om van Challenge Geraardsbergen een groot succes te maken. We maken er een onvergetelijke dag van. Een wedstrijd om nog lang over na te praten. Een dag om met elkaar te vieren. Challenge Geraardsbergen is een iconische wedstrijd en een mijlpaal op de kalender van Challenge Family. Hier weten ze wat het is om sport te beoefenen én te beleven. Hier staat de atleet centraal - een motto dat perfect past binnen waar Challenge Family voor staat. Wie van triatlon houdt - of van sporten in het algemeen - kan niet om Challenge Geraardsbergen heen. Deze race moet je een keer meemaken”, vertelt een enthousiaste Vlam.