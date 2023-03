Uitstekende start van Gilles Vandecaveye en Caruur Gent in de ‘Champions Play-Offs’: “Menen vond geen antwoord op ons dominant volleybalspel”

VolleybalGent heeft een prachtige start genomen in de ‘Champions Play-offs’. Het team van coach Van Huffel was op alle spelonderdelen sterker en pakte in de gevreesde hel van Menen drie belangrijke punten na een overtuigende 0-3 zege. Hadden de West-Vlamingen te veel last van decompressie na de bekerfinale? In ieder geval is de nacompetitie uitstekend gestart voor de Caruur-boys.

Gilles Vandecaveye onderstreepte zijn knappe wedstrijd met een reeks geslaagde acties. Hij werd nogmaals verkozen tot ‘Star of the Game’. “Wij zijn zeer tevreden met deze overwinning”, vertelt de aanvaller van het Gentse team. “In de derde set kwam de thuisploeg even dreigen. Maar we kregen ze terug stil nadat we van 15-13 zeer adequaat counterden naar een 15-19.”

Nog negen matchen

“Misschien waren de omstandigheden voor Menen anders nadat de bekerfinalisten vorige week de ‘Cup’ aan de buren van Roeselare moesten laten”, tracht Gilles Vandecaveye een verklaring te vinden voor de slappe prestatie van hun tegenstanders. “Wij hadden in de reguliere competitie twee keer van hen verloren. Misschien heeft dat het team van coach Depestele misleid. Toen waren zij goed en wij niet. Zaterdagavond was het juist andersom. Wij speelden een sterke match en Menen vond daar geen antwoord op.”

“Er zijn twee zaken die deze nacompetitie bepalen”, weet de man uit Kortrijk. “Je hebt de startbonus, het aantal punten bij aanvang van deze play-offs. En je hebt de wedstrijden die haalbaar zijn. Dan mag je geen kansen laten liggen om in de eindrangschikking te klimmen. Daarom is deze overwinning een belangrijke stap naar de vierde plaats toe. Cruciaal is het nog niet, want er zijn nog negen matchen in deze ‘Champions Play-Offs’. Vergeet even Roeselare en Maaseik, maar tegen Menen, Leuven en Aalst moeten we opnieuw trachten te scoren. De volgende confrontaties zijn dus opnieuw essentieel, misschien wel doorslaggevend in deze fase van de strijd.”

“We zijn vorig jaar voorlaatste geëindigd in de reguliere competitie. In de daaropvolgende play-downs pakten we de eerste plaats en we wonnen de beker van België”, somt Vandecaveye op. “Dit jaar eindigden we op de vijfde plek en hopelijk sluiten we de play-offs op de vierde plaats af. Dat zijn schitterende cijfers. Goed voor de toekomst van de club.”